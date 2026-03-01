Caos en la Costanera de Buenos Aires: se desplomó un escenario en un boliche y hay al menos 15 heridos

Una noche de esparcimiento terminó en pánico y drama en la Costanera Norte. Durante la madrugada de este domingo 1 de marzo, una estructura de iluminación y parte del escenario del boliche Archi Club cedieron imprevistamente, desplomándose sobre los asistentes que se encontraban en el sector de mesas.

El accidente dejó un saldo de 15 personas heridas y obligó a un operativo de evacuación masiva de las 700 personas que se encontraban dentro del establecimiento, ubicado en la Avenida Costanera Rafael Obligado al 6500.

Operativo de emergencia y heridos: qué se sabe tras el derrumbe del boliche

Tras el impacto de los hierros y las luminarias, el personal del SAME y efectivos de seguridad trabajaron en conjunto para desalojar el local y brindar los primeros auxilios entre los escombros.

Según el reporte sanitario oficial, los afectados presentan cuadros de politraumatismos y fueron derivados de urgencia a los siguientes centros de salud:

Hospital Pirovano

Hospital Rivadavia

Hospital Fernández

Todos los heridos permanecen bajo observación médica para determinar la gravedad de sus lesiones.

Clausura e investigación

Tras el siniestro, el boliche fue clausurado y desalojado por completo. Peritos técnicos iniciaron las tareas de rigor para establecer las causas de la falla estructural que provocó el desprendimiento de la pesada estructura.

La justicia busca determinar las responsabilidades del local en el mantenimiento de las instalaciones y si el escenario contaba con las habilitaciones correspondientes para soportar el peso de las luminarias.