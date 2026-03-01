Fuera del esquema de concesiones de rutas, Vialidad Nacional licita asfalto para Río Negro

El mantenimiento de las rutas nacionales en Río Negro atraviesa un momento particular. Mientras el Gobierno nacional impulsa la Red Federal de Concesiones -un esquema que ya supera los 9.000 kilómetros licitados bajo gestión privada y sistema de peajes-, la provincia no fue incluida en las etapas del programa y continúa bajo el modelo tradicional.

Frente a ese escenario, el foco volvió sobre el estado de las licitaciones vinculadas a la provisión de mezcla asfáltica para tareas de mantenimiento en territorio de Río Negro. Tras revisar los procesos publicados en el sistema oficial de compras de Vialidad Nacional y consultar fuentes técnicas del organismo, Diario RÍO NEGRO pudo reconstruir la secuencia administrativa y el destino de las partidas anteriores.

Durante el año pasado, Vialidad Nacional solicitó 1.450 toneladas de mezcla asfáltica en caliente para intervenciones en la provincia. De ese volumen, 600 toneladas fueron aplicadas sobre la Ruta Nacional 22, en sectores urbanos de Roca y Regina, principalmente en zonas de alto tránsito donde el desgaste del pavimento requería correcciones puntuales.

Las 850 toneladas restantes se utilizaron en la Ruta Nacional 151, en el tramo comprendido entre los kilómetros 110 y 120, en la zona de Catriel. Allí no se ejecutó una repavimentación integral, sino trabajos de mantenimiento correctivo mediante carpetines asfálticos y mejoras localizadas en sectores deteriorados.

Ese proceso quedó concluido. Sin embargo, un llamado posterior vinculado a nuevas partidas no logró avanzar en su adjudicación, lo que obligó a reorganizar el esquema administrativo para abrir un nuevo llamado.

Vialidad Nacional inició una nueva licitación de asfalto caliente: en Río Negro el foco esta la Ruta 40

El llamado que fracasó correspondía a una licitación pública abierta en octubre de 2025 para la provisión y colocación de mezcla asfáltica en caliente en distintas provincias. En el caso de Río Negro, incluía un renglón específico sobre la Ruta Nacional 40. El proceso fue declarado “fracasado”, por lo que no llegó a adjudicarse el tramo previsto.

Ante ese escenario, Vialidad Nacional volvió a iniciar el procedimiento bajo un nuevo expediente este año. Se trata de una nueva licitación pública que retoma el mismo objeto y forma parte de un paquete nacional de mantenimiento vial con un presupuesto oficial superior a los $36.500 millones.

La apertura de ofertas se realizó el 4 de febrero de 2026 y el trámite ya atravesó la etapa de evaluación técnica y económica. Actualmente figura en el sistema oficial como “disponible para adjudicar”, es decir, a la espera del acto administrativo final que definirá a la empresa adjudicataria.

En esta oportunidad se presentaron cuatro oferentes, con propuestas económicas que ya fueron analizadas por el organismo.

La nueva licitación retoma el mismo sector que había quedado sin adjudicar en 2025: un tramo de la Ruta Nacional 40, entre los kilómetros 1.923 y 2.002,15, con un volumen previsto de 1.000 metros cúbicos de mezcla asfáltica en caliente.

La modalidad de contratación es de orden de compra abierta, con adjudicación por renglón y un plazo contractual estimado en seis meses. Este esquema permite intervenir sectores puntuales dentro de un plan nacional más amplio, avanzando por tramos según disponibilidad presupuestaria y resultados de evaluación.

Según pudo confirmar este medio, las tareas proyectadas apuntan a resolver sectores críticos mediante trabajos de bacheo y mantenimiento correctivo, mientras se analizan alternativas de mayor envergadura para tramos que presentan deterioro estructural más profundo.