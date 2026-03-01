Pionera en América Latina: la Universidad del Comahue y el INTA preparan una Maestría en Cannabis Medicinal

La UNCo y el INTA apuntalan los detalles para presentar la Maestría en Cannabis Medicinal. (Gentileza: INTA).

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tejen alianzas para contribuir al conocimiento de la sociedad. Ultiman detalles para consolidar la Maestría en Cultivo y Aplicaciones en Salud de Cannabis. “El aporte principal que hacemos es dotarlo de carácter científico y tecnológico”, remarcó el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Esteban Jocker. «Se trata de una propuesta académica pionera», remarcó la directora del Centro Regional Patagonia Norte, Mariana Amorosi.



Jockers sostuvo que el objetivo es la formación de profesionales capacitados para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Busca ofrecer saberes verificados en un campo con una demanda social en aumento, donde la proliferación de productos informales genera riesgos.



Para el director de Posgrado de la UNCo, Enrique Mases, la iniciativa marca un paso significativo en la evolución de las universidades públicas. Lo describió como una transición del “viejo modelo napoleónico de transmisión de conocimiento” a uno más “humboldtiano”, que prioriza la creación de conocimiento.

Qué propone la nueva Maestría en Cultivo y Aplicaciones en Salud de Cannabis



La maestría integra los esfuerzos de dos facultades de la UNCo —Ciencias Agrarias y Ciencias Médicas— con la vasta experiencia del INTA. Mases y Jockers destacaron que el organismo acumula una década de desarrollo en cultivo y extracción, tanto de cannabis como de cáñamo, lo que aporta infraestructura al proyecto.

La Universidad Nacional del Comahue y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria coordinan la iniciativa. (Gentileza).



Amoros precisó las líneas de investigación que la maestría pretende potenciar. El posgrado consolida áreas interdisciplinarias vinculadas al cannabis medicinal y al cáñamo industrial. Integra saberes de la medicina, la agronomía, la farmacia, la veterinaria y las ciencias aplicadas a los procesos productivos y de calidad.



Entre las líneas prioritarias se destacan la investigación clínica sobre usos terapéuticos, seguridad y eficacia, y el desarrollo agronómico orientado a la mejora genética, el manejo sostenible de cultivos y la adaptación a distintas regiones del país. También incluye estudios sobre procesos de industrialización, trazabilidad y control de calidad, así como el desarrollo de protocolos técnicos y estándares productivos acordes a la normativa vigente.



Para Mases responde a una necesidad social y educativa apremiante. Señaló que, tras la reglamentación nacional del cannabis, surgió una “explosión de capacitaciones y conocimientos” en forma de diplomaturas que carecen del aval formal de la Ley de Educación Superior. Al tratarse de un posgrado reconocido, representa un “salto cualitativo importante”.

Amorosi, por su lado, destacó que se trata de una propuesta académica pionera: «De aprobarse, sería la primera maestría con estas características en América Latina, lo que representa tanto una oportunidad histórica como un desafío significativo».



Para su concreción, aún debe pasar por varias instancias. Primero, el proyecto final, ya redactado, necesita la validación de los Consejos de Posgrado, los Consejos Directivos de cada unidad académica y el Consejo Superior de la UNCo. Luego, las autoridades universitarias planean elevar la propuesta a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) en octubre de este año. Si todo sale bien, se podrá cursar en 2027.



Jockers enfatizó que este posgrado, con su requisito de tesis o trabajo final, asegura la generación activa de conocimiento en torno al cannabis medicinal y al cáñamo. Amorosi agregó que, además, aporta recursos humanos capacitados para asesorar en procesos regulatorios, diseñar y supervisar sistemas de calidad, implementar modelos productivos sostenibles y promover el uso responsable y seguro de la marihuana.

La maestría no solo atiende una demanda de especialización, sino que también asume un rol crucial en la regulación de un mercado complejo. Jockers destacó la existencia de una “gran difusión” de productos de marihuana que no poseen el respaldo científico adecuado. La misión de la universidad es proporcionar ese “contenido científico para que no se cometan errores”, garantizando la seguridad y la efectividad de los productos disponibles para la población.

El INTA posee un amplio conocimiento en el desarrollo del cannabis y el cáñamo. (Gentileza).

Otras propuestas de posgrados en la Universidad Nacional del Comahue

Mases remarcó que la iniciativa tuvo muy buena recepción dentro del ámbito académico. «La noticia ha despertado una inquietud importantísima y empiezan a aparecer las consultas», comentó.

La Maestría en Cannabis Medicinal se suma a una robusta oferta de 67 posgrados que ya tiene la Universidad Nacional del Comahue. La institución incluye especializaciones, maestrías y doctorados, junto con cuatro diplomaturas de posgrado y un postdoctorado en Didáctica.

Entre sus programas más destacados figura el Doctorado en Biología, que se dicta desde 1989 en Bariloche, reconocido por su excelencia con alrededor de 400 doctores recibidos, según indicó Mases.

También se encuentra en marcha un Doctorado en Alimento, que congrega a cuatro unidades académicas. Además, la UNCo coordina un Doctorado en Economía que abarca a las seis universidades patagónicas.

Los posgrados atraen a estudiantes de diversas procedencias, no solo egresados de la propia universidad. Reciben alumnos de otras universidades del país e incluso internacionales, con ejemplos de estudiantes de Ecuador y Chile que cursan doctorados como el de Historia.