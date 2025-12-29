Todo lo que debes saber para cruzar a Chile: horarios y requisitos este 29 de diciembre 2025

En el inicio de la última semana del año, los pasos fronterizos a Chile desde Neuquén y Río Negro operan con normalidad este lunes 29 de diciembre 2025, bajo el esquema de horarios de verano para agilizar el intenso tránsito turístico hacia el país trasandino.

Según el reporte oficial de Vialidad Nacional y Gendarmería sobre los cruces a Chile, el paso Cardenal Samoré (Ruta 231) atiende de 8:00 a 19:00, mientras que Pino Hachado y Mamuil Malal extienden su operatividad hasta las 20:00.

Ante el pronóstico de buen tiempo pero con presencia de equipos viales en zona de alta montaña, las autoridades mantienen la obligatoriedad de portar cadenas y recomiendan iniciar el viaje en las primeras horas del día para evitar las demoras por la alta demanda en las aduanas de Icalma y Hua Hum.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, lunes 29 de diciembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, lunes 29 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado hoy miércoles (29/12/2025) Horario de atención Recomendaciones clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados. Pino Hachado HABILITADO 8 a 20 hs. Zona con animales sueltos. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada. Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas.

En la víspera de las celebraciones por Año Nuevo esta semana, se debe considerar el tránsito diferencial por las fiestas de fin de año, ya que se genera gran movimiento en los pasos cordilleranos.

Este lunes 29 de diciembre 2025, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa:

Domina el flujo del oeste en los próximos días, con vientos moderados y bajas presiones.

Altas temperaturas sobre el norte de la Patagonia.

Períodos inestables con probables tormentas aisladas para iniciar el año nuevo.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, lunes 29 de diciembre 2025

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria. ¡Que no te arruinen las fiestas de fin de año!