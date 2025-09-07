Emotiva ceremonia en el Vaticano: Carlo Acutis se convierte en el primer santo millenial

Carlo Acutis ya es santo: el Papa León XIV lo canonizó este domingo 7 de septiembre 2025, en una histórica ceremonia en el Vaticano. Conocido como el «santo millenial» y el «ciberapóstol de la Eucaristía», el joven italiano que murió en 2006 se convierte en el primero de su generación en alcanzar los altares. Los detalles de la misa.

Carlo Acutis ya es santo: la ceremonia católica que lo consagró como «ciberapóstol»

La Plaza San Pedro se vistió de celebraciones este domingo 7 de septiembre 2025: el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el joven millenial que utilizaba sus redes sociales para predicar la palabra de Dios y que murió a los 15 años, en 2006, como consecuencia de una leucemia. Su mensaje fue tan potente que se volvió viral y generó gran devoción en todo el mundo, sobre todo entre los más chicos.

Durante la ceremonia de canonización en El Vaticano, originalmente programada para abril pero postergada tras la muerte del Papa Francisco, estuvieron presentes los padres de Carlo Acutis y dos hermanos, junto a una delegación oficial de Italia, presidida por el presidente Sergio Mattarella. Además, participaron cardenales, obispos y sacerdotes convocados para la ocasión.

La familia de Carlo Acutis con el Papa León XIV. Foto: Vatican News.–

El Papa León XIV destacó que Acutis «encontró a Jesús en su familia, gracias a sus padres, y después en la escuela. Cultivaron el amor a Dios y a los hermanos a través de medios sencillos, al alcance de todos» mencionando también a Pier Giorgio Frassati, otro de los canonizados este domingo.

«Queridos amigos, los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra«, agregó el santo padre de la Iglesia Católica.

En la conmovedora ceremonia participó también este domingo Valeria Vargas Valverde, la joven de Costa Rica que fue la “miracolata” de Acutis: se recuperó milagrosamente de un coma prácticamente irreversible, tras un accidente en bicicleta. Durante la jornada, leyó una de las intenciones en español.

¿Qué hace especial la canonización de Carlo Acutis?

Carlo Acutis se volvió viral en su adolescencia, trasladando la palabra de Dios a través de redes sociales. Su palabra fue muy potente y, aún después de su muerte, sigue presente entre los activistas católicos más jóvenes.

Acutis murió a los 15 años en 2006, como consecuencia de una leucemia fulminante. Sin embargo, su acción digital llegó hasta la Iglesia Católica, que acompañó su camino a convertirse en el primer santo millenial. Para esto, se le reconocieron dos milagros de salud a dos personas jóvenes devotas.

Además, es la primera canonización del pontificado del papa León XIV, quien también proclamó a Pier Giorgio Frassati, joven de la Acción Católica reconocido por sus paseos por la montaña y el compromiso social, quien murió por una poliomelitis fulminante hace un siglo atrás, con 24 años.