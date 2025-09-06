Santoral del 6 de septiembre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Eleuterio de Espoleto

San Eleuterio de Espoleto, también conocido como San Eleuterio de Todi, fue un obispo italiano del siglo V conocido por su santidad y su defensa de la fe católica. Nació en Todi, Italia, y se convirtió en obispo de Espoleto en la región de Umbría.

Eleuterio se destacó por su celo en la predicación del Evangelio y por su compromiso con la unidad de la Iglesia. Durante su episcopado, defendió la ortodoxia católica contra las herejías de su tiempo y trabajó por la conversión de los pecadores.

Se le atribuyen varios milagros durante su vida y después de su muerte. San Eleuterio de Espoleto es venerado como santo en la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 6 de septiembre en el calendario litúrgico, recordando su vida de santidad y su testimonio de fe.

Oración a San Eleuterio

“Oh glorioso San Eleuterio, valiente defensor de la fe y protector de los necesitados, intercede por nosotros ante Dios Todopoderoso. Fortalécenos en nuestra fe, guíanos por el camino de la verdad y ayúdanos a superar las dificultades con esperanza y valentía. Que tu bendición nos acompañe siempre”. Amén.