ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Santoral del 6 de septiembre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Eleuterio de Espoleto

La Iglesia Católica celebra hoy a San Eleuterio, un obispo italiano conocido por su santidad y su defensa de la fe católica. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

San Eleuterio.

San Eleuterio.

San Eleuterio de Espoleto, también conocido como San Eleuterio de Todi, fue un obispo italiano del siglo V conocido por su santidad y su defensa de la fe católica. Nació en Todi, Italia, y se convirtió en obispo de Espoleto en la región de Umbría.

Eleuterio se destacó por su celo en la predicación del Evangelio y por su compromiso con la unidad de la Iglesia. Durante su episcopado, defendió la ortodoxia católica contra las herejías de su tiempo y trabajó por la conversión de los pecadores.

Se le atribuyen varios milagros durante su vida y después de su muerte. San Eleuterio de Espoleto es venerado como santo en la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 6 de septiembre en el calendario litúrgico, recordando su vida de santidad y su testimonio de fe.

Oración a San Eleuterio

“Oh glorioso San Eleuterio, valiente defensor de la fe y protector de los necesitados, intercede por nosotros ante Dios Todopoderoso. Fortalécenos en nuestra fe, guíanos por el camino de la verdad y ayúdanos a superar las dificultades con esperanza y valentía. Que tu bendición nos acompañe siempre”. Amén.


Temas

Iglesia Católica

Santoral

Santos

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios