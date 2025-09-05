Santoral del 5 de septiembre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a Santa Teresa de Calcuta

Santa Teresa de Calcuta, también conocida como Madre Teresa de Calcuta, fue una religiosa católica albanesa de origen macedonio y nacionalizada india, fundadora de la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. Nació el 26 de agosto de 1910 en Skopie, actual Macedonia del Norte, y murió el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta, India.

Teresa de Calcuta dedicó su vida al servicio de los más pobres y necesitados, especialmente de aquellos que vivían en las calles de Calcuta. Fundó las Misioneras de la Caridad con el propósito de proporcionar cuidado médico, alimentación, educación y amor a los más desfavorecidos.

A lo largo de su vida, recibió numerosos premios y reconocimientos por su labor humanitaria, incluido el Premio Nobel de la Paz en 1979. Sin embargo, ella misma siempre rechazó cualquier honor personal y atribuyó el mérito de su trabajo a Dios.

Santa Teresa de Calcuta fue canonizada por el Papa Francisco el 4 de septiembre de 2016. Su fiesta se celebra el 5 de septiembre en el calendario litúrgico católico, en memoria de su vida de servicio desinteresado y su ejemplo de amor y compasión hacia los más necesitados.

Oración de la Madre Teresa de Calcuta por la familia

Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine amor, la paz y la alegría.

Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia.

Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa.

Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como Tú perdonas nuestros pecados.

Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros.

Santos Ángeles de la Guarda permaneced a nuestro lado, guiadnos y protegednos. Amén.