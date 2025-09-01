Carlo Acutis, el primer santo millennial: detalles de su canonización por el papa León XIV

El Vaticano está a punto de hacer historia: bajo las primeras decisiones del papa León XIV, la Iglesia Católica canonizará al italiano Carlo Acutis, conocido como el «influencer de Dios», que se convertirá en el primer santo millennial. Todos los detalles de esta ceremonia que marca un hito para la fe y la tecnología.

¿Cuándo será canonizado Carlo Acutis, el «influencer de Dios»?

Según lo informado oficialmente, Carlo Acutis será canonizado el próximo domingo 7 de septiembre 2025, en una ceremonia que presidirá por el papa León XIV y en la que también se reconocerá con la misma categoría a Pier Giorgio Frassati.

El proceso de canonización de Carlo Acutis había sido programado para inicios de este año, bajo el pontificado de Francisco, tras su beatificación en 2020. Sin embargo, la muerte del papa argentino obligó a reprogramar la agenda eclesiástica hasta la asunción del sucesor.

Los católicos anticipan que Carlo Acutis será «el patrono de la web» por haberse dedicado a hablar de su fe y ayudar a los demás a través de la tecnología, antes de su prematura muerte a los 15 años como consecuencia de una enfermedad incurable.

¿Cuál es el milagro de Carlo Acutis, el «influencer de Dios»?

Carlo Acutis fue beatificado luego de que la Iglesia Católica atribuyera al «influencer de Dios» dos milagros de salud. Uno de los reconocidos es la curación de un niño de Brasil con una enfermedad congénita que le afectaba al páncreas, lo que lo llevó a la beatificación en 2020.

Posteriormente, en mayo último se le atribuyó un segundo milagro: la curación de una estudiante universitaria de Costa Rica arraigada en Florencia, Italia. La joven tuvo una hemorragia cerebral tras un accidente en bicicleta y, a pesar que de su esperanza de supervivencia era casi nula, el pedido de la familia a Acutis habría provocado que la chica pudiera recuperar sus capacidades vitales.

La Iglesia Católica investiga los milagros y una comisión los evalúa durante varios meses. Una persona es elegible para la santidad después de tener dos a su nombre, considerándose un milagro como un acto que va más allá de lo posible en la naturaleza.