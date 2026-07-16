De ver Argentina-Inglaterra en un televisor blanco y negro en Bariloche a fotografiar a Messi desde la cancha

Cuando tenía apenas 7 años, Carlos vio el partido de fútbol entre Argentina e Inglaterra en el living de su casa en Bariloche en un televisor blanco y negro que había comprado su padre. La novedad del aparato reunió a varios vecinos en su casa. Unos 40 años después, le tocó presenciar el partido entre los dos países, en vivo y en directo, en Atlanta.

Carlos Barría es fotógrafo de la agencia británica Reuters y así como le tocó fotografiar la despedida de Diego Maradona en La Bombonera en noviembre de 2001, ahora le toca inmortalizar el último partido de Lionel Messi en la Selección Argentina. Es el quinto Mundial de Fútbol que le toca cubrir.

«Me tocó cubrir un montón de partidos. Durante la primera ronda, estuve basado en la costa oeste de Estados Unidos, con San Francisco, Los Ángeles y Seatlte. Nada muy relevante, ni de grandes equipos«, mencionó. Pero después de la ronda de eliminación, le tocó cubrir partidos de equipos como Noruega, Brasil, España, Bélgica, Estados Unidos y los encuentros de Argentina con Egipto y la semifinal con Inglaterra.

La misión: seguir a Messi. Foto: gentileza Reuters (Carlos Barría).

En horas de la mañana de este jueves, se preparaba para tomar un vuelo a Miami a fin de cubrir el tercer puesto entre Francia e Inglaterra y el domingo, le asignaron la final de Argentina con España.

«Vivir estos partidos fue fuerte y emociona un montón. Con Egipto, a los 80 minutos pensé que ya estaba, que no lo daban vuelta. Me puse a pensar que era el último partido de Messi y me dispuse a seguirlo y fotografiar su tristeza. A los 15 minutos lo dieron vuelta. Pasamos del drama a la alegría«, contó Carlos que trabaja desde hace 26 años en Reuters y en el último tiempo, su lugar de trabajo es en Estados Unidos.

La misión: seguir a Messi. Foto: gentileza Reuters (Carlos Barría).

Recordó que durante ese partido, le sucedió algo particular. «En el primer tiempo, cuando íbamos 2 a 0, hice una videollamada con mi sobrina Antonella, de 8 años, que estaba llorisqueando. Le dije que había hablado con Messi y me había dicho que iba a hacer un gol y festejaría para mi lado así le sacaba una foto. Dicho y hecho», comentó risueño. «Con el segundo gol -acotó-, la celebración fue para mi lado y me quedó enfrente. Así que ahora cree que soy amigo de Messi. Y ahora, también como cábala, la llamo a mitad de tiempo. Con Inglaterra Messi no metió gol, pero pasó el pase clave«.

La bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas» que levantaron algunos jugadores sorprendió al término del encuentro. «La fotografié aunque mi ángulo no era el mejor. Generó controversia porque estaba prohibido. El equipo seguramente recibirá una sanción económica. Todos los medios ingleses se subieron a eso«, lamentó. Coincidió con las declaraciones previas del director técnico Lionel Scaloni: «Solo un partido de fútbol». «Cada uno le pone la connotación que quiere. Para mí el peso de Inglaterra tiene que ver con la rivalidad en el fútbol y en otros deportes. Lo lindo del partido de ayer es que nadie puede refutar que Argentina ganó bien. Hubo goles y se jugó al fútbol«, puntualizó.

Calificó como muy bueno el primer tiempo del partido y valoró la lectura de Scaloni respecto al cambio que hizo Inglaterra, «redoblando la apuesta con dos delanteros, que funcionó muy bien«. «Este equipo tiene alma. Me tocó fotografiar España y Bélgica en Los Ángeles y el partido parecía un partido de tenis. Nadie gritaba. Ahí te das cuenta que el argentino tiene hambre, ilusión, ganas, garra. La magia del fútbol tiene eso: sacan un conejo de la galera cuando menos lo esperás», señaló.

Es el quinto Mundial de Fútbol de Carlos Barría. Foto: gentileza Reuters

Destacó que no hay hinchada en el mundo que se parezca a la argentina. Los más parecidos, recalcó, podrían ser los bosnios. «En Europa dicen que los Balcanes son los latinos de Europa. Todo el mundo resalta la hinchada argentina. Cantan, siguen cantando, perdemos y seguimos cantando. Por eso, en el partido de España y Bélgica, yo no podía crer que no estuvieran a los gritos. Pero es muy distinta a nuestra forma de ser, de vivirlo con tanta pasión. Esto se ve en los jugadores, en la gente«, manifestó.

¿Cómo logra combinar el trabajo con la pasión por la camiseta? El barilochense advirtió que primero está la fotografía. «En cada encuentro, me palpita el corazón aceleradamente, me estreso, pero no dejo de hacer mi trabajo. Lo que me pidieron a mi es que siga a Messi, sea lo que sea que pase en el partido. Y trato de separar. Si mezclara pasiones personales sería una activista. De todos modos, no dejo de gritar el gol mientras saco la foto. Ayer grité detrás de la cámara», reconoció.

Cuando se consultó por la mejor imagen que registró en el partido contra Inglaterra, rescató el final del partido: el momento en que Messi se arrodilló en el centro de la cancha y «empezó a celebrar de una forma muy íntima. Estaba de rodillas, mirando hacia abajo y empezó a mover los brazos«.

La hinchada inglesa. Foto: gentileza Reuters (Carlos Barría).

Carlos reconoció que sus colegas ingleses estaban confiados en que Inglaterra ganaría el partido. «De hecho, me tenía que volver del estadio al hotel con un grupo de ingleses que se terminaron yendo solos. Me dejaron en el estadio», confió. ¿Fue adrede? No lo supo: «De todos modos, hay cosas que no se hacen».

El domingo por la mañana, el vuelo de Carlos arribará a Nueva Jersey para abocarse a la cobertura de la final histórica. Más allá del resultado, destacó que «lo más probable es que sea el último partido de Messi. Tuve el privilegio de fotografiar el partido de despedida de Maradona en la Bombonera y ahora esto. Es el último tango«.