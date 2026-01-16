Casi mil conductores alcoholizados en las rutas nacionales: qué provincia lideró el ranking en el arranque del Verano 2026

Operativos de control de la ANSV durante la temporada de verano en rutas nacionales y accesos turísticos.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial sancionó a 966 automovilistas con alcoholemia positiva durante la primera quincena de enero. Desde el organismo nacional destacaron que los controles se intensificaron en rutas nacionales y accesos turísticos, con presencia en puntos estratégicos del país. Los antecedentes recientes incluyen a dos ciudades de Río Negro: Bariloche y Las Grutas.

Verano 2026: alcoholemia positiva y multas en rutas nacionales

Según informó la ANSV, entre el 1 y el 15 de enero se controlaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos desplegados en rutas nacionales, autopistas y accesos a destinos turísticos. En ese período se labraron 5.085 actas de infracción por distintas faltas.

El organismo precisó que la infracción más frecuente fue la alcoholemia positiva, con 966 casos detectados. Los registros más altos superaron ampliamente el límite permitido: con una medición de más de 3 g/l en Salta, y valores elevados en Entre Ríos, Misiones y Corrientes. El ranking quedó así:

Más de 3 g/l (por encima de la medición máxima) en General Güemes, Salta.

2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos.

2,71 g/l en Ruta Nacional 12, Misiones.

2,56 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos.

2,48 g/l en RN117 y RN14, Corrientes.

Controles de alcoholemia y documentación en rutas y accesos urbanos durante la temporada de verano 2026.

Los controles, coordinados con provincias y municipios, se concentraron en 39 puntos estratégicos de alta circulación. Además del consumo de alcohol, los agentes verificaron documentación obligatoria, uso del cinturón de seguridad, estado de patentes y maniobras peligrosas como la utilización indebida de banquinas.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte también informó que en la primera quincena de enero fiscalizó 46.731 vehículos de carga y pasajeros. Como resultado, se labraron 1.019 actas de infracción y se dispuso la retención de 116 unidades en distintos puntos del país.

La provincia de Río Negro y sus antecedentes de Navidad

El impacto de estas conductas también tuvo reflejo en Río Negro en controles recientes. Durante Navidad, la ANSV detectó 97 conductores alcoholizados en rutas y accesos del país, y dos de las alcoholemias más altas se registraron en Bariloche y Las Grutas.

En Bariloche, el test marcó 1,49 g/l, mientras que en Las Grutas la medición fue de 1,47 g/l. Ambos casos se ubicaron entre los valores más elevados del país durante esa jornada.

El control de Cipolletti donde se multó a un motociclista. Fue en las calles Naciones Unidas y Cobian. (Foto: gentileza)

Días después, otro episodio extremo se conoció en Cipolletti, aunque fuera de una ruta nacional. Un motociclista superó el máximo de medición del alcoholímetro durante un control urbano realizado por la municipalidad y la Policía de Río Negro, con un registro récord por encima de 4 g/l.