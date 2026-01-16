Murió un turista de 60 años en Chubut: fue encontrado en un camping de Esquel

Un turista oriundo de La Pampa fue encontrado muerto en Chubut. El hombre de 60 años había llegado hace pocos días a la ciudad de Esquel y se estaba alojando en un camping que se encuentra en el ingreso a la ciudad.

La Fiscalía de Chubut ordenó realizar una autopsia sobre el cuerpo para determinar la causa de muerte.

Conmoción en Chubut por el hallazgo de un turista muerto

El hallazgo del hombre muerto ocurrió el 15 de enero, pero tomó mayor repercusión este viernes al confirmarse que se trataba de un turista oriundo de La Pampa.

Según la información brindada por el Canal 12 Web, la persona de 60 años se encontraba en el Camping Nahuel Pan que se ubica en el acceso a Esquel.

El hecho generó un inmediato operativo en el lugar que incluyó la intervención de la Policía, el Gabinete de Criminalística, Fiscalía y del hospital Zonal.

Hasta el momento, se desconoce datos oficiales sobre las circunstancias en la que se produjo la muerte y su identidad, pero las autoridades precisaron que el hombre habría llegado hace pocos días a la zona en calidad de turista.