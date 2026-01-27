Caso Bastián: inhabilitaron a los conductores involucrados en el accidente de Pinamar

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación de los conductores de la camioneta Volkswagen Amarok y del vehículo UTV implicados en el grave accidente en el que resultó severamente herido el niño Bastián, ocurrido en la zona de La Frontera, en el partido de Pinamar.

Inhabilitaron a los conductores involucrados en el grave accidente de Bastián

La medida alcanza a Noemí Quirós, conductora del UTV en el que viajaba el menor, y a Manuel Molinari, quien manejaba la camioneta Amarok que impactó contra el vehículo utilitario. Ambos dieron positivo en los test de alcoholemia, según confirmaron fuentes oficiales, lo que reforzó la decisión adoptada por la cartera provincial.

Desde el Ministerio indicaron que la inhabilitación se fundamenta en la realización de maniobras imprudentes que representaron un riesgo para terceros y que, tras la intervención inicial de la Justicia, las actuaciones administrativas fueron remitidas al ámbito provincial. Esto permitió que la Subsecretaría de Políticas de Seguridad Vial aplicara sanciones preventivas contra los conductores.

En la resolución ministerial se remarcó que la conducta de ambos “implica un riesgo actual, concreto y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de terceros”, especialmente en contextos donde la reiteración de maniobras peligrosas podría derivar en consecuencias irreversibles o fatales.

El expediente investiga el choque ocurrido el lunes 12 de enero, cuando un UTV Can-Am colisionó de manera frontal contra una camioneta Volkswagen Amarok en un sector de alta circulación de vehículos recreativos, en plena temporada de verano.

Se trata de una zona caracterizada por la convivencia de rodados de distinto porte y uso, sin trazados formales ni una separación clara entre áreas de circulación, en medio de un intenso movimiento turístico.

Como consecuencia del siniestro, Bastián sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Pepe Olaechea de Pinamar, donde recibió las primeras atenciones y fue sometido a intervenciones quirúrgicas iniciales.

Debido a la complejidad de su cuadro clínico, días más tarde fue derivado al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata. Desde su internación en ese centro de mayor complejidad, el niño ya fue sometido a seis cirugías y continúa bajo estricto seguimiento médico.

