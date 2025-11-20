Caso Loan: el Tribunal ratificó la competencia federal y el juicio no volverá al fuero provincial

El tribunal de Corrientes, a cargo del juicio oral por el Caso Loan, desaparecido en junio de 2024, ratificó la competencia federal. La decisión se tomó tras el rechazo de una solicitud de la defensa de familiares y amigos de los padres de Loan Peña, acusados en la desaparición del niño.

Tras no comprobarse la hipótesis de trata de personas, la defensa de Bernardino Antonio (tío de Loan Peña) solicitó que la investigación retome al fuero provincial. Tras esta solicitud el resto de los acusados se adhirieron al pedido: Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.

Los acusados de la sustracción y ocultamiento de Loan solicitaron que la causa debía pasar al fuero provincial. La defensa justificó que, luego de que los padres del infante se presentaron en Comodoro Py y destacaron que «En la provincia se perdió tiempo y pruebas«, presentaron un plan de incompetencia para cambiar el rumbo de la investigación.

Caso Loan: el rechazo del tribunal a la defensa de los acusados

Los jueces a cargo del caso, Eduardo Ariel Belforte, Víctor Alonso González y Fermín Amado Ceroleni rechazaron el planteo de incompetencia que había sido presentado por la defensa del imputado Bernardino Antonio.

Según menciona el medio «Fiscales», los jueces decretaron que la investigación debe proseguir bajo el fuero federal. El pedido de traspaso al fuero provincial no se aprobó tras no acreditar los datos de la posible pérdida de datos e información tras 17 meses de la desaparición de Loan Peña.

Las la decisión en tribunales, los jueces afirmaron que: “Se trata de una investigación que comenzó en la justicia provincial y que luego fue remitida al Juzgado Federal de Goya. De este modo, la causa quedó radicada en el ámbito federal, que realizó gran parte de la instrucción y la recopilación de evidencias. Una vez que la causa fue elevada a juicio, las partes ofrecieron pruebas y una de las defensas planteó nuevamente la cuestión de competencia”.