Caso Loan: resurgen las hipótesis de dos sospechosos con el rastrillaje en lagunas

La jueza a cargo del Caso Loan Peña, Pozzer Penzo, reanudó el trabajo de investigación para continuar la búsqueda de Loan Peña en parcelas de agua que habían sido revisadas previamente y en otros que no fueron puntos de interés anteriormente.

El operativo de búsqueda se activó en las zonas rurales de 9 de Julio, Corrientes. Los procedimientos iniciaron este lunes 10 de noviembre en cuatro lagunas ubicadas en las cercanías al campo del matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava, sobre la Ruta Provincial 113.

El Juzgado Federal de Goya, a cargo de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, dictó la Resolución N° 527/2025,4en la cual se autorizó un amplio operativo de rastrillaje, allanamiento y registro para intentar obtener sobre el niño.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en la zona rural de 9 de Julio, departamento de San Roque, provincia de Corrientes. A casi 17 meses de su desaparición, el empleo de los rastrillajes abre la puerta a hipótesis que vinculan a la pareja Carlos Pérez y Victoria Caillava.

Caso Loan: La hipótesis que vincula a Pérez y Caillava con la desaparición.

La búsqueda del niño en las lagunas cercanas en donde fue visto por última vez resurge la teoría e hipótesis de que Loan sufrió un accidente fatal por choque o golpe traumático y que posteriormente se deshicieron del cuerpo.

En esta situación se ven implicados el matrimonio conformado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Fuentes policiales relacionadas con el caso notificaron a El Destape sobre el informe inicial de algunos especialistas federales que trabajaron en la zona aseguraron que la línea principal se trataba de un incidente donde el pequeño fue atropellado por la camioneta del exmarino y luego su cuerpo descartado”

La pareja era amiga de los padres de Loan y estaban presentes en el almuerzo donde comenzó el hecho. Carlos Pérez es un exmilitar retirado de la Armada y María Victoria Caillava, exempleada municipal de 9 de Julio. Ambos son los principales sospechosos con el operativo de búsqueda en las lagunas.

Según detallaron algunas pericias del caso, la pareja es sospechosa debido a que frecuentaban el lugar y poseían un vehículo capaz de adentrarse en el territorio: “el recorrido se puede realizar completamente en vehículo, permitiendo además el ingreso y botadura de embarcaciones, lo que sin señalar puntualmente deja en evidencia que la familia de la exfuncionaria poseía este tipo de vehículos” Informaron para los medios.

Rastrillaje en lagunas: Cómo y cuánto tiempo durará el procedimiento

La Resolución N.º 527/2025 emitido por El Juzgado Federal de Goya notificó el inicio de rastrillaje y búsqueda de Loan Peña este lunes 10 de noviembre. El operativo tendrá un tiempo estimado de 50 días dependiendo del avance de pistas y las condiciones climáticas de la zona.

La justicia informó que para cubrir los 285 mil metros cuadrados se calcula un mínimo de 25 días de trabajo en condiciones climáticas óptimas. Para realizar la labor mencionaron que: “la estrategia de búsqueda subacuática estima el personal necesario de 25 personas, a lo cual habría que sumar personal de búsqueda a pie en aguas poco profundas”