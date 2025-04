Catedral colmada en Neuquén para recordar al papa Francisco tras su muerte: «Un peregrino de la esperanza»

La Catedral María Auxiliadora de Neuquén fue escenario desde las 19 de la misa para hacer honor al «eterno descanso» del papa Francisco, quien murió esta mañana a los 88 años. En el ingreso una foto rodeada por un rosario alumbrada por una pequeña vela, daba la bienvenida a los fieles que desde temprano se acercaron a dar el último adiós.

Con la conducción del obispo Fernando Croxatto, que más temprano dio una conferencia de prensa, la iglesia ubicada en pleno centro de la capital provincial lució colmada, con presencia de fieles, vecinos y hasta representantes de la dirigencia política, como el intendente Mariano Gaido.

Para el conductor de la Diócesis local, el papa fue un «peregrino de la esperanza» y aseguró que no fue «casual» que su muerte se haya producido inmediatamente después de Pascua, porque él creía en la resurrección. «Que oportuno que el día de la Pascua haya partido Francisco. Eso es algo providencial. Esta fue la Pascua definitiva para él», agregó.

Recordó también la frase del papa «hagan lío» y dijo: «Vaya que Francisco hizo lío. Y seguirá haciendo lío en la iglesia y en el mundo, porque él no le temía a los desafíos, era capaz de desacomodarse y desacomodarnos a todos«.

El silencio en el interior de la Catedral se hizo sentir, algunos feligreses concurrieron con una foto de Francisco y otros con rosarios en mano. Todos unidos bajo la misma oración: «Que descance en paz y sea recibido por Jesucristo».

Dolor por la muerte del papa Francisco y una mención agridulce en Neuquén

Durante el encuentro religioso, que comenzó en horario, se hizo mención sin embargo al «sabor amargo y triste» que causó en el país que el papa argentino no haya podido visitarlo. «Nos dolió que no haya venido con nosotros, Nos quedó como un sabor amargo y triste de no poder recibir a nuestro papa», aseguró Croxatto.

De todas formas, pidió que «perdonemos a Francisco por aquellas cosas que como argentinos nos dolieron porque jamás sabremos cuales fueron sus razones o los motivos«.

Además de Neuquén, durante este lunes también estaban previstas misas en Roca, Bariloche y Allen, a la mañana en el caso de la primera y por la tarde en las dos restantes.