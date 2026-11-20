Una conferencia de prensa en la costanera del río Colorado sirvió de lanzamiento y comienzo para la expectativa que todos, hace 10 años, sienten de cara a su Fiesta Provincial en el rincón norte del territorio: la celebración en torno al Petróleo y la Energía.

Cabe recordar que dentro de los 67 años que Catriel lleva abrazada a la extracción de hidrocarburos, los festejos en honor a la fecha del descubrimiento de ese recurso llevan mucho más que una década realizándose. Pero es en la continuidad de esta versión de homenaje, registrada en el último período, donde este evento se posicionó mucho más allá de la simple nostalgia, sino con la noción concreta de oportunidades a futuro que merecen ser alcanzadas.

Hoy al frente del Ejecutivo local, Daniela Salzotto es la dirigente que carga sobre sus hombros la responsabilidad de hacer posible este evento, optimizando el uso de los recursos y generando las condiciones para que privados y el Estado trabajen en conjunto para que el beneficio se derrame sobre todos.

Un bono contribución vendido por anticipado y el sponsoreo de Lotería Rionegrina, Horizonte, el Sindicato de Petroleros y las empresas del sector, son algunos de los ingresos que permiten llevar adelante lo programado para generar una inyección a la economía local. Por eso la jefa comunal insiste en la importancia de jerarquizar semejante movilización y convertirla, con permiso parlamentario mediante, en Fiesta Nacional, ya pensando en una nueva etapa a partir de la 11° edición, en el 2027.

Día del Petróleo en Catriel | Formadora y defensora

Ciudad que se mueve, Catriel recibe y genera mano de obra, buscando cada vez mejores oportunidades. Foto: Gentileza Municipio.

Puerta de entrada a Río Negro, Catriel se ve a sí misma en todo esto como esa hermana mayor frente a las localidades que se sumaron después a la actividad hidrocarburífera. Experimentada en la materia, formadora de habilidades en los trabajadores que de ella salieron rumbo a la industria y conocedora de una matriz de la que muchos quieren los beneficios inmediatos, pero pocos son los capaces de sostenerse en el tiempo, conoce los vaivenes de una labor que demanda mucho más que anhelos. “Este es un evento que nos atraviesa en la identidad local, por eso estamos aunando esfuerzos para sostenerlo”, reafirmó la intendenta.

En ese proceso, la referente valoró cómo en los últimos meses pudo notar mayor diálogo y apoyo del sector privado, con más apertura incluso, comparada con otros meses complejos. En este punto de la Patagonia, el escenario se reparte entre operadoras, sindicatos y autoridades de la Secretaría de Energía, con los que el Municipio articula para amortiguar el impacto que muchas veces generan las cesantías o la competencia con mano de obra y proveedores externos.

“Desde nuestro lugar la postura fue siempre la de defender lo local, eso no se negocia, el compre rionegrino, sí, pero sobre todo el compre catrielense”, insistió. Frente al avance de proyectos como el VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) y el gasoducto Tratayén – San Antonio Oeste, Catriel apuesta a tener representantes de su histórico polo petrolero entre sus filas.

En la tierra que lleva en su nombre la memoria de un cacique, conviven desierto y tierra fértil. Foto: Florencia Salto.

Siguiendo esa misma línea de pensamiento, la defensa del reclamo por mejoras en el estado general de la Ruta 151 se convirtió en una bandera también municipal, con contenido en redes sociales y convocatorias para visibilizar la urgencia de la situación. Para eso se tuvieron en cuenta las trabas que ese pendiente representa en el desarrollo de la localidad. “Para cualquier proyecto va a ser necesario. Catriel no merece quedar aislada, lo necesita para la industria pero también para salud”, dijo la funcionaria, para atraer los fondos que permitan sostener las actividades de los vecinos, desde los emprendimientos hasta la contención social.

“Se avisora un panorama esperanzador”, sostuvo a pesar de todo, apelando a que se refuerce el control de cargas del tránsito pesado y la construcción de dos dársenas entre las obras de mejora, que permitan la integración con vecinos de los loteos cercanos a la ruta, así como también ocurre con el Parque Industrial. De la mano de la diversificación productiva, con la reactivación del agro y el flujo de demanda que gira en torno a la oferta universitaria y terciaria, Salzotto siguió apostando por la posibilidad de alcanzar “una nueva economía”.