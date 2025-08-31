Ceferino y un emotivo mensaje para los jóvenes: ya se palpita el masivo cierre de la peregrinación

Los devotos de Ceferino Namuncurá son muchos y llegaron desde todos lados. Cada uno peregrina por distintos motivos, pero con la misma fe. Son miles los fieles que persisten este domingo para honrar al beato, en el cierre de la 55° peregrinación a Chimpay.

Las filas para tocar la estatua de Ceferino son multitudinarias en las últimas horas de la procesión, que empezó el 26 de agosto, en el día de aniversario de su nacimiento. “Ya es santo en el corazón del pueblo”, como dijo el padre Pedro Narambuena y eso se refleja en sus seguidores, quienes hacen fuerza y unen voluntades en el camino hacia su canonización.

Fotos: Antonella Campos.

Hoy domingo la jornada inició a las 7 con la oración del amanecer junto a la Cruz del Quinto Centenario y el desayuno comunitario. La primera misa (del Peregrino) se celebró a las 8 en el templo santuario.

Luego la procesión desde la Cruz del Quinto Centenario y a las 10 fue la misa central en el Parque Santuario. A las 13, empezó la bendición y envío misionero de los jóvenes con un cálido mensaje del sacerdote.

Monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, compartió un emotivo mensaje en la misa central frente a miles de fieles, según el sitio «7 en punto».

“No hagas las cosas para que te las devuelvan. Que en la fiesta de nuestro corazón no haya excluidos. Que podamos vivir ese ‘todos, todos, todos’ del Papa Francisco”. Monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza.

Fotos: Antonella Campos

Colombo dirigió unas palabras especiales a los jóvenes que tuvieron su propia misa. “Quiero pedirles que se tomen en serio la vida. Que miren a Dios con el corazón abierto y se pregunten: ‘¿Qué querés de mí? ¿Dónde me querés?’. El mundo necesita jóvenes que quieran ser útiles, como Ceferino”, planteó.

Sobre el santo patagónico dijo que es modelo de servicio. “Él quería ser útil a su gente. En su pequeño corazón de niño ya se gestaba un proyecto de vida unido a Dios y a su pueblo. Esa pasión por Dios lo llevó a tener pasión por su gente”, expresó.

El obispo dio un mensaje de defensa a los espacios que trabajan por la lucha y abordaje de las adicciones. “La Iglesia celebra a Ceferino como patrono de la pastoral de adicciones. Hoy quiero pedir especialmente por todos los hermanos y hermanas azotados por esta dificultad. Hay muchos signos de muerte, pero también señales de esperanza”, dijo.

Fotos: Antonella Campos.

Según informaron en el sitio digital de Valle Medio, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, estuvo presente esta mañana en el predio acompañado por otros funcionarios de la provincia, donde se realiza el festejo por el «Santo de la Patagonia».

El lema este 2025 es «Con Ceferino caminando juntos, peregrinos de Esperanza” y entre caballos, bicicletas y caravanas familiares, estos días se tejieron historias de agradecimiento, promesas cumplidas y milagros que no necesitan aprobación de Roma para sostenerse en el corazón de sus fieles.

Se espera el cierre del evento a las 16 con la Misa de despedida de los peregrinos.

Ceferino: un espacio para los testimonios de «milagros»

Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Zulma Ocampo, una mujer con discapacidad quien utiliza silla de ruedas y viajó desde Santiago del Estero y sostuvo que Ceferino le concedió varios milagros.

Así como ella, muchos otros fieles pasan por el puesto de «Testimonios», donde se recopilan por escrito cada uno de los milagros concedidos por el beato, como parte del proceso de documentación que se lleva adelante.

Fotos: Antonella Campos.

Ceferino: servicios gratuitos para peregrinos en Chimpay

La Municipalidad de Chimpay, con apoyo del Gobierno de Río Negro, puso a disposición dos servicios fundamentales para los asistentes este fin de semana.

Por un lado, se dispuso de baños públicos gratuitos con un servicio de limpieza permanente, que garantiza la higiene comunitaria. Están ubicados por todo el predio, inclusive en el camping municipal.

Fotos: Antonella Campos.

Además, hay servicio de veterinaria para caballos. La atención está a cargo de Daiana Bastías, una médica veterinaria quien se encuentra en el predio para asistir a los equinos que presenten dolencias durante la Peregrinación. El servicio incluye la atención de heridas, cólicos, inflamaciones y afecciones en general.