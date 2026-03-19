Celebra la capital de la lana: Maquinchao está de cumpleaños

A la vera de la Ruta 23, la Capital de la Lana ya vive la transición hacia temperaturas que no son tan cálidas como en los meses anteriores. Acostumbrados, sus vecinos y vecinas, se preparan igual para celebrar el aniversario de ese, su pueblo, convencidos de que aún falta para las verdaderas heladas y vaya que en Maquinchao saben de eso.

121 años de vida institucional cumple esta comunidad que nació en 1905, luego del traslado de sus primeros colonos, desde la orilla del arroyo homónimo a las inmediaciones de lo que se habilitaría años después, como estación ferroviaria. El espacio, hoy en el centro del ejido, entre las avenidas San Martín e Independencia, fue por años el último punto del ramal, de la mítica “Línea Sur”, a causa de la paralización de las obras que dirigía el ingeniero italiano Guido Jacobacci. Este impulsor no pudo ver en persona su proyecto acabado, pero hoy abundan los homenajes a su memoria, sobre la tierra que lo vio de ardua recorrida.

En ese “camino de hierro” que buscaba llegar a la cordillera, Maquinchao supo sostenerse y perdurar, como emblema de la ganadería ovina, que muestra en su Exposición Rural la calidad de la producción lanera, a pesar de todas las dificultades, y la genética de imponentes ejemplares, que llegan desde varias provincias de la Patagonia.

Foto: Gentileza.

Y si de especies exóticas se trata, cada vez se hacen más conocidos los “caballos con rulos” en todo su pelaje (Bashkir Curly), descubiertos en la Meseta de Somuncura, hoy cuidados en esta comunidad de 3500 habitantes que se vuelve con estos equinos en un punto único en Sudamérica, gracias a una de las razas más elegantes y especiales del mundo.

Desde el Municipio, por su parte, la intendente Silvana Pérez celebró las mejoras alcanzadas para sus vecinos, entre los que nació y se crió. Los servicios básicos son la prioridad en este ejido extendido, de unos 150 kilómetros a la redonda. El agua, las luminarias, el tendido eléctrico y sobre todo el gas son fundamentales, en un punto del país que lidera habitualmente los ranking de bajas temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional.

En diálogo con RÍO NEGRO, la jefa comunal reconoció que la impulsa el deseo de seguir logrando una reparación, después de muchos años de necesidades postergadas, por lo que agradeció la confianza y el apoyo que recibe, tanto de las familias como de Provincia, a través de obras y designación de fondos.

“Ponemos todo el esfuerzo para lograr un cambio rotundo en la vida de los pobladores”, aseguró, pensando en consecuencias que hoy buscan aliviar, como los problemas óseos crónicos en los adultos mayores, por ejemplo, a causa del frío extremo y la humedad.

Para alentar la formación de la mano de obra disponible, acompañan cada iniciativa con la posibilidad de capacitación, como ocurre en este caso con los gasistas matriculados, además de la financiación en cuotas para que los usuarios logren completar la instalación, multiplicando así el beneficio. Esta oferta se suma a la opciones académicas de esta región, que giran en torno a la docencia, la carrera policial y la tecnicatura superior en Producción Ganadera.

Por eso, aunque todavía quedan desafíos, entre edificios y viviendas testigos de la historia, reciben otro cumpleaños con buena expectativa. “Hay grandes motivos para celebrar”, reivindicó Pérez para concluir.