Cómo acceder a celulares Samsung y Smart TV más baratos con el nuevo sistema desde Tierra del Fuego

Los precios resultan entre un 20% y un 30% más baratos que en cadenas de electrodomésticos.

La posibilidad de adquirir celulares, televisores y otros electrónicos a precios más bajos ya está disponible para los consumidores argentinos. Desde este miércoles, las empresas con fábricas en Tierra del Fuego comenzaron a implementar un esquema de venta directa vía courier, que promete ahorros de entre el 20% y el 30% respecto de los valores habituales en cadenas de electrodomésticos.

El régimen permite que los fabricantes despachen productos directamente a los usuarios de todo el país bajo una operación de exportación simplificada. Los envíos se realizan sin trámites aduaneros para el comprador, y quedan exceptuados de IVA y otros impuestos internos que encarecen la electrónica en el mercado local, informó Infobae.

Cada compra tiene un límite de tres unidades iguales por año calendario y un tope de USD 3.000 por despacho. Los pagos, al menos por ahora, sólo pueden realizarse en dólares con tarjeta de débito asociada a una cuenta en esa moneda, y no hay opción de financiación en cuotas.

Primero Mirgor, ahora Newsan: cómo funciona la nueva «Venta courier Tierra del Fuego»

La primera en lanzar el sistema fue Mirgor, que habilitó la web couriertdf.com para la venta directa de celulares, televisores y monitores de las marcas Samsung y Qüint.

Pocas horas después, Newsan sumó su propia propuesta a través de tiendanewsan.com.ar, con un apartado llamado «Venta courier Tierra del Fuego». Allí se ofrecen aires acondicionados, televisores y un celular de marcas como Noblex, Sansei y Whirlpool. En este caso, la operación se realiza en pesos.

Otras compañías, como BGH, se sumarán en los próximos días, lo que ampliará el catálogo disponible.

Ejemplos de precios

Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB: USD 1.559 + USD 35 de envío (total USD 1.594). En cadenas locales cuesta $3.349.999, es decir, cerca de un 50% más.

Samsung Galaxy S25 256GB: USD 984 + USD 35 de envío (total USD 1.019 / $1.396.030 al cambio oficial). En retail argentino, el mismo modelo cuesta un 36% más.

Smart TV Samsung 85″ QLED 4K Q70A: USD 2.385 + USD 96 de envío (total USD 2.481 / $3.398.970). En plataformas locales como Mercado Libre, supera los $4 millones.

Logística y cobertura

Los productos se despachan desde Tierra del Fuego en un plazo de hasta 24 horas hábiles y llegan al domicilio del comprador entre 3 y 7 días, dependiendo de la ubicación. El sistema abarca todo el país, excepto la propia provincia fueguina por cuestiones regulatorias.

El envío se calcula en función del destino y del tipo de producto, y siempre aparece desglosado antes de confirmar la compra.

Todos los equipos cuentan con garantía oficial y están amparados por la Ley de Defensa del Consumidor. En caso de fallas o daños, el comprador puede solicitar cambios o devoluciones sin costo adicional.

Con este esquema, la industria electrónica fueguina busca competir en condiciones más cercanas a las del mercado internacional, recortando intermediarios y ofreciendo precios finales más accesibles.