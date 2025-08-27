Cómo acceder a celulares Samsung y Smart TV más baratos con el nuevo sistema desde Tierra del Fuego
La compra se realiza en pocos pasos y sin trámites aduaneros. Los productos tienen garantía oficial y cobertura en toda la Argentina.
La posibilidad de adquirir celulares, televisores y otros electrónicos a precios más bajos ya está disponible para los consumidores argentinos. Desde este miércoles, las empresas con fábricas en Tierra del Fuego comenzaron a implementar un esquema de venta directa vía courier, que promete ahorros de entre el 20% y el 30% respecto de los valores habituales en cadenas de electrodomésticos.
El régimen permite que los fabricantes despachen productos directamente a los usuarios de todo el país bajo una operación de exportación simplificada. Los envíos se realizan sin trámites aduaneros para el comprador, y quedan exceptuados de IVA y otros impuestos internos que encarecen la electrónica en el mercado local, informó Infobae.
Cada compra tiene un límite de tres unidades iguales por año calendario y un tope de USD 3.000 por despacho. Los pagos, al menos por ahora, sólo pueden realizarse en dólares con tarjeta de débito asociada a una cuenta en esa moneda, y no hay opción de financiación en cuotas.
Primero Mirgor, ahora Newsan: cómo funciona la nueva «Venta courier Tierra del Fuego»
La primera en lanzar el sistema fue Mirgor, que habilitó la web couriertdf.com para la venta directa de celulares, televisores y monitores de las marcas Samsung y Qüint.
Pocas horas después, Newsan sumó su propia propuesta a través de tiendanewsan.com.ar, con un apartado llamado «Venta courier Tierra del Fuego». Allí se ofrecen aires acondicionados, televisores y un celular de marcas como Noblex, Sansei y Whirlpool. En este caso, la operación se realiza en pesos.
Otras compañías, como BGH, se sumarán en los próximos días, lo que ampliará el catálogo disponible.
Ejemplos de precios
- Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB: USD 1.559 + USD 35 de envío (total USD 1.594). En cadenas locales cuesta $3.349.999, es decir, cerca de un 50% más.
- Samsung Galaxy S25 256GB: USD 984 + USD 35 de envío (total USD 1.019 / $1.396.030 al cambio oficial). En retail argentino, el mismo modelo cuesta un 36% más.
- Smart TV Samsung 85″ QLED 4K Q70A: USD 2.385 + USD 96 de envío (total USD 2.481 / $3.398.970). En plataformas locales como Mercado Libre, supera los $4 millones.
Logística y cobertura
Los productos se despachan desde Tierra del Fuego en un plazo de hasta 24 horas hábiles y llegan al domicilio del comprador entre 3 y 7 días, dependiendo de la ubicación. El sistema abarca todo el país, excepto la propia provincia fueguina por cuestiones regulatorias.
El envío se calcula en función del destino y del tipo de producto, y siempre aparece desglosado antes de confirmar la compra.
Todos los equipos cuentan con garantía oficial y están amparados por la Ley de Defensa del Consumidor. En caso de fallas o daños, el comprador puede solicitar cambios o devoluciones sin costo adicional.
Con este esquema, la industria electrónica fueguina busca competir en condiciones más cercanas a las del mercado internacional, recortando intermediarios y ofreciendo precios finales más accesibles.
