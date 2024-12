Cena de Navidad para las personas sin techo frente a la Catedral de Neuquén

El martes por la noche, desde las 18,30 hasta la 1 del miércoles, más de un centenar de personas sin techo tendrán su cena de Nochebuena frente a la Catedral de Neuquén. «Las personas que no estén en situación de calle y que se quieran acercar a pasar la noche de Navidad, también están invitadas», dijo el padre Diego Canale, de la diócesis neuquina.

Al menos un centenar de voluntarios y voluntarias ya se habían agendado el 24 para la convocatoria solidaria. Las organizaciones sociales se sumaron a la iniciativa de la parroquia de Alta Barda, María Madre de la Iglesia. «Todos los jueves, desde la barda hasta el río y desde el aeropuerto hasta los puentes carretreros, recorremos con viandas y las entregamos a personas que están en situación de calle; el jueves pasado fue con la invitación a la cena de Navidad», dijo.

Las organizaciones sociales también repartieron a niñeces en situación de calle y fueron comunicando de la actividad. La invitación, a partir de las 18,30 es para un corte de cabello y un cambio de ropa, con una gran cantidad de donaciones que ya llegaron a la parroquia.

Y después de la misa, se servirá la mesa comunitaria de Navidad a las 21,30. Mañana, habrá un segundo recorrido en la zona de los barrios con la invitación, especialmente destinada a las niñeces que pasan un momento difícil, para convocarlos frente a la Catedral de Neuquén, en Avenida Argentina 150.

Según expresó el padre Diego, las puertas y las actividades en el bulevard, frente a la puerta de la Catedral, estarán abiertas para todas las personas que quieran compartir la Nochebuena y no saben dónde pasarla. «El que quiera, puede venir; no es solo la comida de esa noche porque el 25 y el 26 también habrá hambre, pero la Nochebuena trasciende lo material, pasa un mundo por el corazón de cada uno, no es lo mismo y por eso va a ser importante estar», explicó.

Las actividades comenzarán a las 18,30, con artistas y misa antes de la cena comunitaria de Navidad, programada a las 21,30 frente a la Catedral (foto Oscar Livera)

Navidad frente a la Catedral

Circuló por las redes de las organizaciones y de la parroquia de Alta Barda, un formulario de google para quienes se anoten como voluntarios el 24, que se llama «Navidad sin Vanidad», para acercar donaciones a la parroquia Madre María de Alta Barda (Los Pensamientos y el Ceibo) de 8 a 20, o para hacer traslados ese día -de materiales hacia la Catedral, o de las donaciones- y para el voluntariado, según los horarios en los que pueda colaborar.

Habrá grupos de voluntarios para las tareas previas y las últimas: se convocó a un primer grupo de 18 a 20,30, otras y otros de 20,30 hasta las 22,30 y desde esa hora hasta el cierre. La reunión de coordinación se llevó a cabo este domingo, en las puertas de la Catedral.

Las donaciones también se aceptaban en material descartable, vasos, cuchillos y tenedores, recipientes con tapas para entregar viandas, bebidas sin alcohol, pan o ensaladas, manteles u otras decoraciones. La cena principal fue provista por gremios solidarios, comerciantes y organizaciones de la sociedad.