Centenario quiere ser la capital del agroturismo en Neuquén

Centenario nació del trabajo en las chacras y de los canales de riego que todavía marcan el paisaje de la zona. Esa identidad productiva sigue presente, aunque la ciudad se fue transformando con el correr de los años. A la actividad agrícola se sumó con fuerza la influencia de Vaca Muerta y la cercanía con la capital provincial, que potenciaron la economía comercial e impulsaron un crecimiento acelerado.

“Centenario tiene tres economías fundamentales: la rural, la hidrocarburífera y la comercial”, define el intendente Esteban Cimolai, que por estos días redobla su apuesta para darle un nuevo perfil a la localidad.

Esteban Cimolai, intendente de Centenario / Foto gentileza

La meta del jefe comunal es trabajar para que Centenario se convierta en la capital del agroturismo en la provincia. El objetivo es fortalecer la tradición chacarera y sumarle valor turístico, con corredores rurales, ferias agroecológicas y parques lineales que conecten a los visitantes con la vida productiva.

“Queremos que los emprendedores tengan espacios habilitados, que las chacras sean visitables, que la gente pueda recorrer los canales de riego y consumir productos locales en un entorno natural”, explica Cimolai.

Para avanzar en esa dirección ya se inauguró una sala de elaboración que les permite a pequeños productores regularizar su actividad, se impulsan ferias semanales y se trabaja con la provincia para certificar áreas turísticas. “Se trata de diversificar la zona productiva: no sólo manzanas y peras, también nuevos cultivos y experiencias que unan producción y recreación”, agrega.

Centenario / Foto gentileza

Obras que transforman la vida cotidiana

La gestión también se apoya en obras de infraestructura básicas pero decisivas. Cimolai menciona tres colectores cloacales históricos que beneficiarán a más de 40 mil habitantes y resolverán problemas de rebalses y contaminación que se arrastraban desde hace décadas.

A eso se suma el Plan Gas, con 3.000 nuevas conexiones domiciliarias, obras eléctricas en la Tercera Meseta, pavimento en distintos barrios y un recambio general de luminarias. “Son inversiones que no siempre se ven en el día a día, pero que cambian la calidad de vida de la gente y preparan a la ciudad para crecer”, afirma.

Además de los servicios básicos, Cimolai ubica a la conectividad vial entre las prioridades centrales de su gestión. Centenario es un punto clave del corredor metropolitano: recibe tránsito pesado de la zona productiva, del parque industrial y de los barrios que se expanden hacia la meseta.

Centenario / Foto gentileza

Una de las obras clave es la vinculación de la ruta 7 con la ruta 67, que permitirá mejorar la circulación y agilizar el acceso a distintas áreas productivas de la ciudad.

En paralelo, se proyecta la construcción de una rotonda en el acceso a la estación de servicio Puma, punto crítico de embotellamientos que hoy concentra camiones, colectivos y autos particulares. “Esa rotonda va a ordenar un sector que es caótico y que, además, es el acceso al parque industrial”, detalla Cimolai.

Si no resolvemos la conectividad, el crecimiento se nos convierte en un problema. Con rutas modernas y seguras, Centenario gana en competitividad y mejora la vida cotidiana de la gente» Esteban Cimolai, intendente de Centenario.

Otro frente es la repavimentación y jerarquización de la ruta 7, que no solo vincula a Centenario con Neuquén capital sino que es el eje por donde circulan diariamente miles de trabajadores hacia el polo hidrocarburífero. Cimolai insiste en que estas intervenciones no son aisladas: forman parte de un plan integral que combina infraestructura vial con servicios, parques industriales y desarrollo productivo.

“Si no resolvemos la conectividad, el crecimiento se nos convierte en un problema. Con rutas modernas y seguras, Centenario gana en competitividad y mejora la vida cotidiana de la gente”, resumió el intendente.

Políticas ambientales y residuos

Cuando Cimolai asumió en diciembre, Centenario atravesaba una emergencia ambiental por la proliferación de micro y macrobasurales. “La situación era crítica. Lo primero que hicimos fue un operativo de limpieza muy fuerte que demandó inversión y personal”, relató.

Ese trabajo inicial se complementó con la creación del centro de acopio Las Jarillas, que por primera vez le dio a la ciudad un lugar para recibir residuos voluminosos como escombros, neumáticos, vidrios y restos de poda. Antes, explicó el intendente, Centenario “no tenía ni centro de acopio ni centro de tratamiento” y debía trasladar todo a Neuquén.

Hoy, la localidad cuenta con un espacio propio para ordenar esa parte del problema y trabaja en paralelo con campañas de separación en origen y educación ambiental. Cimolai admite que los residuos domiciliarios cotidianos siguen dependiendo de la planta de Neuquén, pero subraya que con Las Jarillas se logró reducir de manera notable la presencia de basurales a cielo abierto. “El trabajo de limpieza que se ha hecho en Centenario ha sido realmente muy importante”, asegura.

Parque industrial y desarrollo económico

El otro motor de futuro es el parque industrial, que en realidad comprende tres áreas diferenciadas. Algunas ya cuentan con servicios básicos, mientras que otras avanzan con obras de agua y energía para recibir empresas.

El objetivo es que Centenario se convierta en un polo intermedio entre Neuquén capital y Vaca Muerta, con capacidad para atraer inversiones y generar empleo local. En paralelo, el mercado concentrador —ubicado dentro del ejido— desarrolla un polo logístico y agroindustrial que ampliará las oportunidades de la región.

“Es fundamental articular con el sector privado. El parque industrial y el mercado concentrador son piezas estratégicas para nuestro desarrollo”, sostiene Cimolai.

Planificación y modernización

El agroturismo se proyecta sobre una base de planificación urbana que busca ordenar el crecimiento. Cimolai destaca como un hito la actualización del Código Urbano Rural, ya que moderniza una normativa vigente desde los años 90 y fue elaborado con participación de colegios profesionales e instituciones intermedias.

“Es la obra más importante de los últimos años, aunque no se vea”, asegura. Una vez que el nuevo código sea aprobado por el Concejo Deliberante de la ciudad, permitirá ordenar el uso del suelo, mejorar la competitividad de Centenario dentro del área metropolitana y garantizar un desarrollo equilibrado entre zonas productivas, comerciales y residenciales.

Paseo costero de Centenario / Cecilia Maletti

Ciudad moderna con alma de pueblo

Centenario es una ciudad en plena transición. La agricultura y la producción de la tierra siguen siendo parte del alma de la ciudad, mientras que la cercanía a la capital provincial y a Vaca Muerta impulsa un crecimiento urbano y económico sostenido.

Cimolai resume su visión: “Estamos a 10 minutos de la capital y a una hora de Vaca Muerta, con un gran pulmón verde y una comunidad de productores y trabajadores que son nuestra mayor fortaleza. El desafío es conjugar esa identidad rural con el crecimiento urbano, para que Centenario se posicione como una ciudad moderna, inclusiva y, sobre todo, capital del agroturismo de Neuquén”.

Confira acá todas las notas del Aniversario de Centenario