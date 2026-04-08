Centenario será sede de un congreso sobre la inclusión educativa y sus desafíos

Con el lema “Desafíos de la Inclusión”, el 5 y 6 de junio se realizará en Centenario, Neuquén, la quinta edición de un congreso que, desde 2022, se consolida como un espacio de referencia para quienes trabajan en el ámbito educativo con perspectiva inclusiva. La propuesta busca generar herramientas concretas que puedan aplicarse en la práctica diaria, tanto en el aula como en otros ámbitos vinculados a la educación.

El evento, de modalidad presencial y con un cupo de 450 asistentes, está dirigido a supervisores, equipos directivos, docentes de todos los niveles, así como también a psicopedagogos, psicólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos y estudiantes avanzados de carreras afines. La convocatoria también incluye a quienes integran gabinetes escolares y equipos de apoyo, en un intento por abarcar la diversidad de actores que intervienen en los procesos educativos.

Eje central: Tecnología e Inclusión

El V Congreso de Inclusión Educativa está certificado por la Universidad Católica Argentina y organizado por la Fundación Stabile, junto al Observatorio de la Educación, la Accesibilidad y la Inclusión y el Instituto de Estudios Superiores Miguel A. Camino.

Uno de los ejes centrales será la relación entre tecnología e inclusión, junto con estrategias para lograr una inclusión efectiva, la inserción laboral, el desarrollo de proyectos de vida para personas con discapacidad, Buenas prácticas inclusivas en Educación y Deporte Inclusivo en las Escuelas.

El disertante destacado será Mateo Salvatto, emprendedor tecnológico reconocido por el desarrollo de soluciones que promueven la autonomía de personas con discapacidad. Salvato es el creador de Háblalo, la app gratuira que asiste a personas con dificultades del habla. Su participación aportará una mirada innovadora sobre el potencial de la tecnología aplicada a la inclusión.

El congreso incluirá conferencias, talleres y espacios de producción en equipos. En este marco, se compartirán las conclusiones y se otorgarán las menciones del Concurso «Buenas Prácticas de Inclusión Educativa» y se realizará la segunda edición del Enucentro de Actividad Física y Deportes Inclusivos.

Además se realizará una mesa de trabajo centrada en la inclusión laboral, con referentes del área de recursos humanos de diferentes empresas, que será presentado por la Lic. Cecilia María Argüello, CEO y Fundadora de HumanArt.

Entre los patrocinadores del congreso se encuentran BACSSA, McDonald’s, OPS, Mauad, la Municipalidad de Plaza Huincul, BM Oil & Gas Inspecciones, Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén S.A., Global Oil, e Ingeniería SIMA, que con su apoyo contribuyen a fortalecer esta propuesta orientada a promover prácticas educativas más equitativas en la región.

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