Sociedad

Tres iniciativas inclusivas que nacen en Centenario y apuntan a todo el país

Concurso educativo, congreso y diplomatura son parte de la agenda de la Fundación Stábile, con más de 60 años de compromiso social. Se busca derribar barreras y abrir nuevas oportunidades educativas, deportivas y profesionales con una mirada inclusiva.

Redacción

Por Redacción

Fundación "Padre Jacinto Stábile-Obra de Don Bosco" es una institución educativa de Centenario (Foto gentileza).

En Centenario una fundación educativa de larga trayectoria presentó un paquete de acciones que buscan ampliar derechos y generar nuevas oportunidades para personas con discapacidad, desde esta localidad de la provincia de Neuquén. Las propuestas incluyen un concurso nacional de buenas prácticas educativas, un congreso sobre inclusión y un programa de formación profesional.

Fundación Stábile: un legado vigente desde 1964

La organización detrás de estas iniciativas es la Fundación Stábile, con más de seis décadas de trayectoria en la ciudad y una identidad profundamente ligada a la comunidad. Su origen se remonta a la obra del sacerdote salesiano Antonio Stábile, que nació en 1920 en Teano, Italia.

En 1949 se ordenó sacerdote y llegó a Centenario en 1958 para iniciar su apostolado. Allí dedicó su vida al servicio comunitario y fue recordado como un verdadero pastor: “vivió pobre y murió pobre”, sintetizan quienes lo conocieron. Falleció en 1989, pero su legado continúa vigente en la institución que lleva su nombre.

La fundación acompaña la vida educativa y comunitaria de Centenario a través de seis instituciones: la Escuela y Colegio Virgen de Luján, el Club Stábile, el Instituto Camino, la Unidad de Apoyo Académico Neuquén IURP y el Observatorio de Obra Stábile.

En octubre se realizará en Centenario el V Congreso de Inclusión Educativa junto al 2° Encuentro de Actividad Física y Deportes Inclusivos. Foto gentileza.

Un concurso, un congreso y una diplomatura para ampliar derechos

El Concurso de Buenas Prácticas de Inclusión en Educación abrió su convocatoria y permanecerá vigente hasta el 15 de octubre. “Podrán participar docentes y equipos pedagógicos de todo el país con proyectos de nivel inicial, primario y secundario que promuevan entornos más accesibles y diversos”, explicó Matías Sánchez , presidente de la Fundación Stábile.

Las experiencias seleccionadas serán difundidas en una plataforma abierta y reconocidas en un acto público, con el objetivo de dar visibilidad y multiplicar las iniciativas más innovadoras.

Por otra parte, el V Congreso de Inclusión Educativa tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre en el predio de la Fundación en Centenario.

En paralelo, se desarrollará el 2° Encuentro de Actividad Física y Deportes Inclusivos, que pondrá en agenda la importancia del movimiento y el juego como herramientas de integración social. «La propuesta combinará talleres, debates y actividades deportivas adaptadas. La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 20 de octubre, con cupos limitados», agregó Sánchez.

A estas acciones se suma la Diplomatura en Actividad Física, Accesibilidad y Discapacidad, que se dictará de forma semipresencial a partir del 5 de noviembre. Está dirigida a profesionales de la salud, la educación y el deporte, con el fin de brindar herramientas prácticas y teóricas para diseñar programas inclusivos en clubes, instituciones y espacios comunitarios. La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de octubre.

La Diplomatura en Actividad Física, Accesibilidad y Discapacidad comenzará en noviembre con modalidad semipresencial. Foto gentileza.

Tradición de compromiso: Fundación Stabile en Centenario

Desde su fundación en 1964, la Fundación Stabile sostiene como fines la promoción de la educación en todos los niveles, el otorgamiento de becas de estudio y perfeccionamiento, el desarrollo de actividades científicas aplicadas a la enseñanza y la articulación con asociaciones de padres, alumnos y exalumnos.

También fomenta intercambios con instituciones educativas nacionales e internacionales, en línea con la misión de ampliar horizontes y tender puentes hacia una sociedad más inclusiva.

Las tres iniciativas presentadas en Centenario son parte de una agenda que busca articular educación, deporte y formación profesional con perspectiva inclusiva, renovando el legado del padre Stábile y reafirmando la vocación de la Fundación de acompañar los desafíos actuales de la comunidad.


