ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Premiarán las mejores prácticas de inclusión educativa, un «derecho vinculado a la justicia social»

La Fundación Stábile lanzó en Centenario, Neuquén, un concurso que busca visibilizar experiencias concretas en escuelas e instituciones. Podrán participar docentes, equipos e instituciones de Argentina y países limítrofes con proyectos ya realizados.

Redacción

Por Redacción

Matías Sánchez, presidente de Fundación Stábile, durante el acto de lanzamiento del concurso. Foto Cecilia Maletti.

Matías Sánchez, presidente de Fundación Stábile, durante el acto de lanzamiento del concurso. Foto Cecilia Maletti.

Con un acto cargado de emoción y compromiso, la Fundación Stábile presentó, este viernes en Centenario, el Concurso Buenas Prácticas de Inclusión Educativa, una propuesta destinada a reconocer y difundir experiencias concretas que promuevan la inclusión en el ámbito educativo. La iniciativa busca visibilizar acciones ya realizadas que puedan replicarse y servir de inspiración a otras instituciones.

Inclusión educativa: «supone el cumplimiento de un derecho vinculado a la justicia social»

El presidente de la Fundación Stábile, Lic. Matías Sánchez, abrió la presentación destacando la importancia del nuevo proyecto: “No se trata de ideas teóricas ni de propuestas a futuro, sino de prácticas ya realizadas que muestran cómo se garantiza el derecho a aprender y desarrollarse más allá de las diferencias. La verdadera inclusión supone el cumplimiento de un derecho vinculado a la justicia social, y eso es lo que queremos visibilizar.”

Sánchez explicó que el concurso será bienal y tendrá su primera edición en 2025-2026, con la publicación de un libro físico que recopilará las prácticas seleccionadas: “Queremos llegar al próximo Congreso (el 5°, en junio próximo) con un material concreto, replicable y útil para que otras escuelas y comunidades puedan inspirarse y contagiarse de estas experiencias.”

Emoción y compromiso en el inicio del Concurso de Buenas Prácticas de Inclusión Educativa, con fuerte acompañamiento institucional y social. (Foto: Cecilia Maletti).

Entre los testimonios más destacados se escuchó el de Mercedes Cobián, licenciada y profesora en Psicopedagogía e integrante del jurado: “Una colección de genialidades guardadas en el placard no tiene sentido. Lo importante es que esas prácticas se pongan en juego y beneficien a personas concretas. De eso se trata la inclusión: de nombres propios en experiencias reales.”

Cobián también subrayó el valor de dar visibilidad a las prácticas locales: “Muchas veces admiramos lo que pasa en Finlandia y desconocemos lo que está haciendo la escuela que está a cuatro cuadras. Conocer y difundir lo cercano nos permite inspirarnos, imitar y crear nuevas propuestas adaptadas a nuestra realidad.”

El acto de lanzamiento del Concurso de Buenas Prácticas de Inclusión Educativa reunió a autoridades, jurados y familias en Centenario. (Foto: Cecilia Maletti)

En la misma línea, la Presidente del Colegio de Psicología de Neuquén, Sabrina Contreras, celebró la iniciativa y resaltó la importancia de pensar la inclusión desde la perspectiva de los derechos: “Este concurso pone el acento en lo aplicado, en lo concreto, y nos invita a pensarlo desde la realidad local y latinoamericana, no solo desde modelos europeos. Respetar el derecho a la educación y a la inclusión laboral es también garantizar la salud integral de las personas, incluida la salud mental, y por lo tanto, una vida plena.”

La emoción también estuvo presente con el testimonio de Gustavo Mauad, patrocinador del certamen y papá de una estudiante: “Para nosotros fue complejo tener una hija que necesitaba ayuda y no encontrar en la escuela una respuesta, aunque la ley lo decía. La realidad es que no sabían cómo hacerlo. Lo que me transmitió la Fundación fue claro: mejores formadores, mejores formados. Así se logra ser más útiles en la sociedad. Mi hija tuvo oportunidades, pero muchos otros chicos aún no las tienen, y por eso este proyecto es tan necesario.”

La Fundación Stábile presentó en Centenario la iniciativa que busca visibilizar experiencias concretas de inclusión en el ámbito educativo. (Foto: Cecilia Maletti).

Inclusión educativa: los detalles del concurso, ejes, inscripcion y resultados

El Concurso Buenas Prácticas de Inclusión Educativa está dirigido a profesionales de la educación, equipos interdisciplinarios, instituciones, estudiantes avanzados y organizaciones vinculadas al aprendizaje formal y no formal, tanto de Argentina como de países limítrofes.

La publicación de los resultados está prevista para abril de 2026. Los primeros premios (1° y 2°) tendrán un reconocimiento económico y los trabajos destacados (del 1° a 5°) serán presentados en el marco del V Congreso de Inclusión Educativa a realizarse en Centenario, Provincia de Neuquén.

Las bases y condiciones se publicarán a partir del 13 de octubre en www.obrastabile.org

El Concurso cuenta con el patrocinio de OPS, Hotel Global, Farmacias Global, Municipalidad de Plaza Huincul, Ingeniería SIMA, McDonald’s, BACSSA, MAUAD y Logos. Tiene el auspicio de la Universidad Católica Argentina (UCA), la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, el Colegio de Psicólogos de Neuquén y la Municipalidad de Centenario.

Más información puede requerirse contactando al WhatsApp +54 9 299 546-0641


Temas

Centenario

Educación

Inclusión

Neuquén

Con un acto cargado de emoción y compromiso, la Fundación Stábile presentó, este viernes en Centenario, el Concurso Buenas Prácticas de Inclusión Educativa, una propuesta destinada a reconocer y difundir experiencias concretas que promuevan la inclusión en el ámbito educativo. La iniciativa busca visibilizar acciones ya realizadas que puedan replicarse y servir de inspiración a otras instituciones.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios