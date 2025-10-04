Premiarán las mejores prácticas de inclusión educativa, un «derecho vinculado a la justicia social»

Con un acto cargado de emoción y compromiso, la Fundación Stábile presentó, este viernes en Centenario, el Concurso Buenas Prácticas de Inclusión Educativa, una propuesta destinada a reconocer y difundir experiencias concretas que promuevan la inclusión en el ámbito educativo. La iniciativa busca visibilizar acciones ya realizadas que puedan replicarse y servir de inspiración a otras instituciones.

Inclusión educativa: «supone el cumplimiento de un derecho vinculado a la justicia social»

El presidente de la Fundación Stábile, Lic. Matías Sánchez, abrió la presentación destacando la importancia del nuevo proyecto: “No se trata de ideas teóricas ni de propuestas a futuro, sino de prácticas ya realizadas que muestran cómo se garantiza el derecho a aprender y desarrollarse más allá de las diferencias. La verdadera inclusión supone el cumplimiento de un derecho vinculado a la justicia social, y eso es lo que queremos visibilizar.”

Sánchez explicó que el concurso será bienal y tendrá su primera edición en 2025-2026, con la publicación de un libro físico que recopilará las prácticas seleccionadas: “Queremos llegar al próximo Congreso (el 5°, en junio próximo) con un material concreto, replicable y útil para que otras escuelas y comunidades puedan inspirarse y contagiarse de estas experiencias.”

Emoción y compromiso en el inicio del Concurso de Buenas Prácticas de Inclusión Educativa, con fuerte acompañamiento institucional y social. (Foto: Cecilia Maletti).

Entre los testimonios más destacados se escuchó el de Mercedes Cobián, licenciada y profesora en Psicopedagogía e integrante del jurado: “Una colección de genialidades guardadas en el placard no tiene sentido. Lo importante es que esas prácticas se pongan en juego y beneficien a personas concretas. De eso se trata la inclusión: de nombres propios en experiencias reales.”

Cobián también subrayó el valor de dar visibilidad a las prácticas locales: “Muchas veces admiramos lo que pasa en Finlandia y desconocemos lo que está haciendo la escuela que está a cuatro cuadras. Conocer y difundir lo cercano nos permite inspirarnos, imitar y crear nuevas propuestas adaptadas a nuestra realidad.”

El acto de lanzamiento del Concurso de Buenas Prácticas de Inclusión Educativa reunió a autoridades, jurados y familias en Centenario. (Foto: Cecilia Maletti)

En la misma línea, la Presidente del Colegio de Psicología de Neuquén, Sabrina Contreras, celebró la iniciativa y resaltó la importancia de pensar la inclusión desde la perspectiva de los derechos: “Este concurso pone el acento en lo aplicado, en lo concreto, y nos invita a pensarlo desde la realidad local y latinoamericana, no solo desde modelos europeos. Respetar el derecho a la educación y a la inclusión laboral es también garantizar la salud integral de las personas, incluida la salud mental, y por lo tanto, una vida plena.”

La emoción también estuvo presente con el testimonio de Gustavo Mauad, patrocinador del certamen y papá de una estudiante: “Para nosotros fue complejo tener una hija que necesitaba ayuda y no encontrar en la escuela una respuesta, aunque la ley lo decía. La realidad es que no sabían cómo hacerlo. Lo que me transmitió la Fundación fue claro: mejores formadores, mejores formados. Así se logra ser más útiles en la sociedad. Mi hija tuvo oportunidades, pero muchos otros chicos aún no las tienen, y por eso este proyecto es tan necesario.”

La Fundación Stábile presentó en Centenario la iniciativa que busca visibilizar experiencias concretas de inclusión en el ámbito educativo. (Foto: Cecilia Maletti).

Inclusión educativa: los detalles del concurso, ejes, inscripcion y resultados

El Concurso Buenas Prácticas de Inclusión Educativa está dirigido a profesionales de la educación, equipos interdisciplinarios, instituciones, estudiantes avanzados y organizaciones vinculadas al aprendizaje formal y no formal, tanto de Argentina como de países limítrofes.

La publicación de los resultados está prevista para abril de 2026. Los primeros premios (1° y 2°) tendrán un reconocimiento económico y los trabajos destacados (del 1° a 5°) serán presentados en el marco del V Congreso de Inclusión Educativa a realizarse en Centenario, Provincia de Neuquén.

Las bases y condiciones se publicarán a partir del 13 de octubre en www.obrastabile.org

El Concurso cuenta con el patrocinio de OPS, Hotel Global, Farmacias Global, Municipalidad de Plaza Huincul, Ingeniería SIMA, McDonald’s, BACSSA, MAUAD y Logos. Tiene el auspicio de la Universidad Católica Argentina (UCA), la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, el Colegio de Psicólogos de Neuquén y la Municipalidad de Centenario.

Más información puede requerirse contactando al WhatsApp +54 9 299 546-0641