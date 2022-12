“Cerrá la boca, no grites”: cómo se manifiesta la violencia obstétrica

“Cerrá la boca, que el que relata la ecografía soy yo”, “no te quejes”, “no grites que vas a asustar a otras mamás”, “si te gustó el durazno, bancate la pelusa”, “cuando lo estabas haciendo no te estabas quejando”, “será buena para abrir las piernas”, “¿a esta hora vienen?”.

Las expresiones bruscas, humillantes, descalificadoras, crueles hacia las mujeres y personas gestantes durante los controles de embarazo, el parto y el post-parto se consideran para la ley argentina una modalidad de violencia de género específica: la obstétrica (ver aparte).

Es la que ejerce el personal de salud en los procesos reproductivos, por lo que está incluida la interrupción voluntaria y legal del embarazo.

No solo abarca estás manifestaciones tan desembozadas. También hay violencia obstétrica por acción u omisión, hasta llegar a episodios graves porque ponen en riesgo la salud de las personas gestantes y de sus hijos, como el que ocurrió en el hospital de Cinco Saltos con la muerte de Romina Juárez, cuya investigación por presunta mala praxis está a cargo de la fiscalía de Cipolletti (ver aparte).

“Tratar a una mujer embarazada como una mujer enferma, débil, que no puede tomar decisiones, hacer risitas, caritas o tactos de rutina de manera constante es violencia. A veces no te dicen cuantas personas son las que te van a tocar, vos tenes derecho a la privacidad y a la intimidad. Muchas veces te dicen que vas a una cesárea y no te explican porqué, o te muestran a tu bebé pero no lo ponen en el pecho apenas nace”, explicó Macarena Palacios, doula e integrante de la Asamblea Feminista de Cinco Saltos, que acompaña a la familia de Romina (ver aparte).

Estas premisas no son antojadizas. La ley 25.929 de parto respetado es de 2004, nada más y nada menos que 18 años de vigencia, y establece que las personas gestantes tienen derecho a expresar sus dudas, necesidades, expectativas, a que puedan estar con su pareja, amigos, familiares, a recibir información clara y comprensible sobre la atención y los procedimientos que le realicen, a saber la evolución de su parto, a tener a su lado a su hijo o hija. El mismo respeto y privacidad que exige la ley 27.610 que regula el acceso al aborto.

Datos y escucha oportuna

De acuerdo a las cifras publicadas por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Neuquén, entre 2017 y 2021 hubo 30 intervenciones de organismos públicos por violencia obstétrica. El año en que más se registraron fue en 2020, cuando se inició la emergencia sanitaria por covid-19, que impuso restricciones. Contabilizaron 20: el 66,6%.

Las fuentes del observatorio son múltiples (Salud, Centro de Atención a la Víctima, comisarías), se suman cada año (municipios y Poder Judicial), por lo que no se puede precisar con exactitud el origen del dato, es decir señalar qué organismo fue el que dio una respuesta.

Esto puede estar relacionado también con que es difícil identificar cuáles son las alternativas que tiene una persona gestante para denunciar violencia obstétrica, ya sea por la vía administrativa o judicial (ver aparte).

Es un derecho informar sobre las intervenciones médicas que se harán en el proceso de parto. Foto Florencia Salto.

¿Dónde se puede denunciar en Neuquén?

Quienes vivieron alguna situación de violencia obstétrica en Neuquén pueden presentar una denuncia ante cualquier juzgado civil de la provincia, en el contexto de la ley 2786. Este es un proceso cautelar, esto significa que la jueza o el juez van a tomar medidas de protección durante determinado período de tiempo. Por ejemplo, ordenándole al establecimiento de salud que capacite a su personal en la materia, o pidiéndole que el control de la gestación o el tratamiento de interrupción lo continúe otro profesional. En las localidades más pequeñas, donde no hay juzgado, se puede concurrir a la comisaría que desde allí deben derivarlo.

En los casos comúnmente conocidos como de mala praxis, que implican imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes del cargo del profesional, que pueden terminar en el agravamiento del estado de salud de la persona gestante o provocar la muerte, lo que se abre es una investigación penal ya que se trata de un delito.

La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén es otro organismo al que se puede asistir a pedir orientación y ya han recibido consultas sobre el tema.

Está la posibilidad también de comunicarlo al ministerio de Salud de la provincia para que inicie un sumario administrativo contra las o los agentes que actuaron, si es que se trató de personal del sistema público. También pueden informarlo si el hecho ocurrió en una clínica o sanatorio. El correo electrónico habilitado para hacerlo es maternidadeinfancianeuquen@gmail.com.

Puntos básicos

*La violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres y personas gestantes expresada en tres aspectos: el trato deshumanizado, el abuso de la medicalización y la patologización innecesaria.

*Se considera trato deshumanizado, al que manifiesta crueldad, deshonra, descalificación, humillación o amenaza ejercida por el personal de salud en el contexto de la atención del embarazo, parto y post-parto, ya sea hacia la persona gestante o al recién nacido. También se incluye la atención por abortos.

*El personal de salud abarca a profesionales (el plantel de enfermería, medicina, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, obstetras), y también a trabajadores administrativos y de maestranza.

“La mamá que sirve es la mamá que no se queja”

La Asamblea Feminista de Cinco Saltos acompañó a la familia de Romina Juárez en la manifestación que realizaron frente al hospital de la localidad, tras la muerte de la joven de 33 años, ocurrida luego del parto de su cuarto hijo, el 26 de noviembre. La mujer terminó dando a luz en Cipolletti. Al bebé lograron reanimarlo. Su pareja la vio en la habitación. “Allí comenzó a faltarle el aire, se ahogaba sola”, dijo. Tres horas después ella falleció. Su hijo murió ayer.

Romina Juárez murió a los 33 años después de parir a su cuarto hijo. Se inició una investigación. Foto Florencia Salto.

“Lamentablemente las instituciones son patriarcales y quieren que la mujer vaya a parir de una manera sumisa, la mamá que sirve es la mamá que no se queja”, explicó Macarena Palacios, doula e integrante de la organización.

Dijo que a partir del caso de Romina “un montón de mujeres se animaron a contar situaciones vividas en el hospital, tanto en los controles como en los momentos de parir”.

Expresó que la violencia obstétrica es cualquier tipo de maltrato, en el que no se esté respetando la voluntad y el deseo de la persona gestante. Esto incluye también omisiones, como por ejemplo que el personal de salud no informe qué tipo de intervención están haciendo.

En el caso de Cinco Saltos, señaló que es el foco de atención de población rural. “Hay muchas mujeres de la comunidad boliviana, que no preguntan, ni repreguntan y en el sistema de salud están acostumbrados a manejarse con cierta impunidad, donde pueden decir lo que quieren y saben que del otro lado no van a recibir una respuesta. Por eso cada vez que una mujer junta la fuerza, después de recibir violencia obstétrica para poder denunciar es importante el acompañamiento, y el respeto a esa situación”, afirmó Macarena.

Lo mismo plateó sobre las situaciones de interrupción voluntaria o legal del embarazo. “A veces cuando una mujer va con un atraso o con dudas de un embarazo le dan el positivo y los días en que tiene turno para los controles, dando por sentado que esa mujer quiere continuar con el embarazo. El personal de salud no tiene que darle la receta para que empiece a tomar el ácido fólico, tiene que preguntarle si está de acuerdo con seguir ese embarazo”, sostuvo.

Quienes quieran comunicarse con la organización pueden hacerlo a través de las redes sociales: Asamblea Feminista Cinco Saltos, en Facebook e Instagram.