Alerta por nieve, lluvia y viento en Neuquén y Río Negro este domingo: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla en Neuquén y Río Negro para este domingo 28. El organismo advirtió por nieve, lluvia y viento en varias localidades de ambas provincias. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

En la provincia rionegrina, más precisamente en Bariloche y las zonas cordilleranas de Pilcaniyeu y Ñorquincó, hay alerta por lluvia y nieve.

Durante la madrugada, se esperan «valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm» y no descartaron que la precipitación sea «en forma de lluvia y nieve mezclada» en las zonas más altas.

Por la mañana, la alerta cambiará por la nieve: «El área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual».

Por otra parte, emitieron alerta por viento en las mesetas de Pilcaniyeu y Ñorquincó, en 9 de Julio, el oeste de El Cuy y en 25 de Mayo.

«El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h«, indicó el SMN. El fenómeno se sentirá desde la madrugada hasta el mediodía.

Qué pasa en Neuquén este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por nieve en la localidad de Los Lagos para este domingo.

«El área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual», señalaron y agregaron que el peor horario será durante la mañana.