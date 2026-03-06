Cerraron el paso Cardenal Samoré: trabajan para remover un vehículo en Chile, ¿hasta cuándo no se podrá cruzar desde Neuquén?
Vialidad Nacional informó que el cierre se tomó por medidas de precaución. Solicitaron cruzar a Chile por otros pasos fronterizos.
Autoridades fronterizas de Chile y Argentina decidieron cerrar el tránsito para todo tipo de vehículos en el paso internacional Cardenal Samoré.
La medida se tomó debido a que se montó un operativo para remover un vehículo que sufrió un siniestro en Chile.
Cierre total del paso Cardenal Samoré
El cierre del tránsito se produjo antes de las 8 de este viernes. Vialidad Nacional emitió un comunicado oficial para informar que el paso permanecerá intransitable durante toda la jornada de este 6 de marzo.
En cuanto a los motivos, detallaron que se están llevando a cabo tareas de remoción de un vehículo pesado con carga peligrosa que sufrió un siniestro en el sector chileno.
Se prevé que el tránsito se normalice a partir de la jornada del sábado 7 de marzo. Para actualizaciones de rutas, los usuarios pueden comunicarse al 0800-222-6272 o ingresar a la web oficial de Vialidad Nacional.
