Cerraron el paso Cardenal Samoré: trabajan para remover un vehículo en Chile, ¿hasta cuándo no se podrá cruzar desde Neuquén?

Autoridades fronterizas de Chile y Argentina decidieron cerrar el tránsito para todo tipo de vehículos en el paso internacional Cardenal Samoré.

La medida se tomó debido a que se montó un operativo para remover un vehículo que sufrió un siniestro en Chile.

Cierre total del paso Cardenal Samoré

El cierre del tránsito se produjo antes de las 8 de este viernes. Vialidad Nacional emitió un comunicado oficial para informar que el paso permanecerá intransitable durante toda la jornada de este 6 de marzo.

En cuanto a los motivos, detallaron que se están llevando a cabo tareas de remoción de un vehículo pesado con carga peligrosa que sufrió un siniestro en el sector chileno.

Se prevé que el tránsito se normalice a partir de la jornada del sábado 7 de marzo. Para actualizaciones de rutas, los usuarios pueden comunicarse al 0800-222-6272 o ingresar a la web oficial de Vialidad Nacional.