El fin de semana llega con lluvia al Alto Valle: ¿cuáles serán las horas más complicadas de este viernes?

En el Alto Valle las temperaturas bajaron notablemente por el ingreso de una masa de aire de característica más otoñal. Las temperaturas durante toda la semana no llegaron a los 30°C y el viento fue un factor que marcó con su presencia, pese a que las ráfagas no fueron tan intensas.

Para este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias que empezarán a sentirse desde este viernes 6 de marzo. De igual manera el organismo descartó totalmente una alerta meteorológica. Mirá el detalle del pronóstico.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Según el pronóstico, este viernes será otra jornada ideal para disfrutar del aire libre, pero se abre la posibilidad de registrar algunas precipitaciones. Además el organismo nacional indicó que otro factor que se suma es la presencia de viento.

Tanto en Neuquén como en Roca se espera una jornada cálida y ventosa. En líneas generales la temperatura máxima rozará los 25°C y el cielo se mantendrá nublado durante todo el día amenazando con la llegada de lluvias que, según lo informado en el pronosticó, las mismas comenzarán como chaparrones aislados durante la tarde y hacia la noche pueden marcar mucho más su presencia.

En cuanto a la intensidad del viento, esta comenzará a incrementarse desde la tarde con ráfagas de hasta 50 km/h.

El detalle del clima en Roca

Temperaturas: Máxima de 25°C y mínima de 15°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: cielo nublado con 17°C y vientos del norte de 23 a 31 km/h .

cielo nublado con y vientos del norte de . Tarde: Temperatura de 25°C con vientos del norte (23-31 km/h) y ráfagas de 37 km/h .

Temperatura de con vientos del norte (23-31 km/h) y ráfagas de . Noche: Se mantendrá en 20°C con vientos del norte y ráfagas de hasta 50 km/h. Además durante esta franja horaria se registrarán las primeras precipitaciones ya que la probabilidad es de 10 a 40 %.

El detalle del clima en Neuquén