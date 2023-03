Certificado de alumno regular en Neuquén: cómo hacerlo por internet 

Como muchos trámites escolares necesitan de la presentación del certificado de alumno regular, como por ejemplo para poder solicitar los kits escolares y el boleto gratuito para los estudiantes de la ciudad de Neuquén, desde RÍO NEGRO te mostramos cómo podés solicitar este documento sin tener que acercarte a la escuela.

El ingreso se puede realizar a través de la página web del Consejo Provincial de Educación. Una vez que estás en la página de inicio, deberás dirigirte al botón que dice “Trámites en línea”, que te habilitará tres opciones. Para este caso, tenes que clickear en Certificados Escolaridad que te llevará a otro sitio web de la provincia. También se puede ingresar directamente a ese sitio web, dedicado exclusivamente a este trámite.

Cómo se realiza el trámite

Para emitir la constancia de regularidad escolar se tiene que ingresar con el DNI del estudiante, sin ingresar puntos, el año del ciclo lectivo y el nivel que se encuentra cursando (inicial, primaria, media, especial, superior), y luego deberás presionar en “buscar”. En la pantalla podrás ver los datos del alumno recuperados por un sistema que gestiona la información de todos los establecimientos de la provincia.

Durante el trámite, se podrá completar de forma opcional los datos adicionales como por ejemplo para quién va dirigido, el nombre de quién lo solicita o el parentesco que tiene éste con el alumno del cual se pide el certificado. Una vez completado todos los campos, tendrás que presionar en “Generar” y se emitirá el certificado en una nueva ventana de la web.

Cómo se verifican los datos

Una vez que se tenga emitido el certificado se podrá comprobar la veracidad de los datos de la constancia de alumno regular. Generalmente suelen ser solicitados para presentar ante una entidad, por lo que ellos podrán comprobar la veracidad y correctitud de esos datos.

Esto se podrá realizar con el código verificador que emite cada certificado, al final del mismo. El código numérico tendrá que ser cargado en la misma página donde se emitió, sobre el campo resaltado junto al botón “Verificador”. Al presionar, abrirá una ventana emergente con los datos del certificado.

Otros datos a tener en cuenta

Si bien desde la misma página donde se tramita el certificado podes ver un tutorial que explica el paso a paso de cómo hacerlo, también indicaron otras situaciones que pueden llegar a presentarse y cuáles son las soluciones.

Si al momento de buscar los datos del estudiante, te genera un mensaje sobre que los mismos son de un ciclo lectivo anterior o que el alumno no fue encontrado, puede ser por una posible demora en la actualización de los datos cargados por el establecimiento en el Sistema Integral de Unidades Educativas.

También indicaron que puede ser porque algún nivel o modalidad no esté habilitada todavía para gestionar esos certificados. En ambos casos explicaron que deberán comunicarse con la escuela.

Otra situación que se puede presentar tiene que ver que al momento de generar el certificado no se termina emitiendo. En este caso, mencionaron que hay que verificar que el navegador no tenga bloqueadas las ventanas emergentes o, en caso de hacerlo desde un celular IPhone, que no se realice desde el navegador que usa por defecto, sino realizarlo desde el Google Chrome.

En cuanto al campo que dice “Verificador” sólo deberá completarse en caso que se requiera verificar la veracidad de un certificado que ya fue emitido.