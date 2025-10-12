Chau a la silla con ropa en el dormitorio: una propuesta minimalista, multifuncional y elegante

En la mayoría de los dormitorios hay un detalle compartido, una silla que termina siendo un mueble acumulador de ropa. Las prendas van desde el outfit del día a lo que usaremos para el día siguiente. Pero ahora hay una nueva tendencia minimalista y multifuncional que gana terreno.

Se trata de un banco zapatero, un mueble que busca combinar el diseño minimalista con la practicidad. Esto con el objetivo de generar una sensación de orden en la habitación y que así el cuarto luzca impecable.

Esta nueva tendencia suma caracteristicas que lo hacen multifuncional:

Tiene espacio de guardado

Puede ser utilizado como asiento

Es estetico y moderno con diseños minimalistas

Estos suelen ser ubicados a los pies de la cama o en el ingreso a la habitación.

Los beneficios de esta tendencia minimalista que deja atras la silla de ropa en el dormitorio

Para que el dormitorio se vea más ordenado y conserve un look minimalista, las mejores opciones de zapatero son aquellos que tienen compartimientos cerrados y tapizados en tonos neutros. Además, este tipo de muebles aportan: