Entre luces y montaña: la moda conquista el Alto en Neuquén

Con el concepto “Atardecer neuquino”, la moda brilló en un escenario icónico: el Polo Científico Tecnológico. Bajo el cielo que mezcla tonos dorados y rosados al caer la tarde, la pasarela deslumbró con el estilo de colecciones.

Pasarela en el Alto Neuquén: elegancia natural y paisaje

Algunas de las marcas top fueron Jazmín Chebar, Tucci, Portsaid, Melocotón, Caro Cuore, Lovely Denim, Las Pepas, Akiabara y Rapsodia. Cada una interpretó a su manera el espíritu del sur: sofisticado, libre y con una elegancia natural que se funde con el paisaje.

El maquillaje de Rouge y el peinado a cargo de La Compañía marcaron tendencia con un look audaz y contemporáneo, pensado para una mujer que se atreve a jugar con la luz y el color. Estampas vibrantes, transparencias etéreas, trajes de baño y sastrería moderna desfilaron en un show que combinó moda, arte y atmósfera.

Esta nueva edición del Neuquén Alto Moda (NAM) se reinventa y conquista nuevas audiencias, posicionándose como un referente ineludible de la moda regional. En esta edición, más de 200 invitados -entre clientas destacadas, influencers locales, funcionarias y la reconocida asesora de imagen Nina Caram– fueron parte de una noche exclusiva donde la creatividad y la identidad patagónica se celebraron bajo las luces del Polo Científico Tecnológico.

“Cada edición buscamos superarnos y sorprender. Neuquén merece un evento de moda a la altura de las grandes capitales, y creemos que hacerlo en el Polo Científico es una manera de mostrar la innovación y el potencial de la ciudad en un marco totalmente distinto”, expresó Natalia Cozza, Center Manager de Alto Comahue.