¿Chau chau a Shein y Temu?: una plataforma más barata y con más variedad trae sus productos a Argentina

Las compras en el exterior desde Argentina a través de plataformas de e-commerce crecen con el correr de las horas. Entre las favoritas se encuentran Shein y Temu, pero hay una tercera que va ganando terreno con mejores precios, más variedad y más trayectoria. Acá el detalle.

Son más de 88 millones las personas que ha comprado en plataformas como Shein y Temu. Pero hay otro competidor, también de origen chino que posee más de 10 años en el rubro y que ofrece artículos más económicos y más ofertas.

Se trata de la plataforma de e-commerce que durante 2024 centró las compras online de Argentina: AliExpress. Esta página quedó primera en la lista de páginas que más usan los argentinos para comprar en el exterior y por arriba de Mercado Libre, Amazon o Tiendamia, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

¿AliExpress más barata que Temu y Shein?: diferencias de precios en indumentaria

Si tuvieras que comprar los precios de los productos en Shein, Temu y AliExpress la comparación sería algo así:

Pantalón de jean para mujer: AliExpress $19.420 // Temu $26.680 // Shein $40.000

Pantalón de jean para hombre: AliExpress: $ 30.750 // Temu: $ 42.320 // Shein: $ 58.400

Botas de cuero: AliExpress: $ 34.385 // Temu: $ 47.290 // Shein: $ 58.400

Campera para hombre: AliExpress: $ 55.590 // Temu: $ 59.160 // Shein: $ 63.800.

¿Hay un límite para comprar en Shein, Temu o AliExpress desde Argentina?

La carga tributaria para realizar compras en el exterior bajó del 67% al 21%, dado que se sigue cobrando IVA en las importaciones.

Además, se aumentó de 1.000 dólares a 3.000 dólares los límites de importaciones eventuales (courier) y los pequeños envíos.

En cuanto a las compras que no pasen de los 400 dólares no tendrán que pagar aranceles de importación, mientras que el régimen de pequeños envíos limita esta compras hasta 5 por año, mientras que en el caso del courier no hay límites.

Por último, cada paquete no debe excederse de los 50 kilogramos, independientemente del peso total del envío.