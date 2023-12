Chivito de Navidad, del Campo neuquino a la mesa citadina

“Es la mayor herramienta comercializadora que tienen los pequeños productores, para algunos, este operativo (de venta directa al consumidor) es el único ingreso que tienen hasta el próximo año o la próxima temporada”, explicó Juan Ruppel, tesorero de la Cooperativa Campesina que en estos días traerá animales faenados para la venta al público.

El operativo comenzó la semana pasada en Villa La Angostura, se concretó en Centenario esta tarde y continuará el 16 y 23 en Neuquén, en los arcos Romanos. Los chivitos “mamones” (5 a 67 kg) se venden a 37.000 pesos y a 41.000 los corderitos, de 8 a 12 kilos de pesos.

“Hasta agotar stock” fue la consigna. Son 120 animales que los crianceros de la cooperativa, pueden traer en el transporte refrigerado. No es la primera temporada de venta. “La decisión se tomó por asamblea y respondió a que la parte que más costaba a los productores, era la comercialización: no tienen transporte donde llevar los animales y las cadenas comercializadoras no van a buscar 10 chivitos en un puesto lejano», dijo.

Agregó que los integrantes de la cooperativa «vamos hasta lo profundo de la cordillera o hasta el arreo en la veranada y eso garantiza que las familias de pequeños productores puedan tener efectivo para invertir en forraje, o lo que se necesite para la temporada. En especial, ahora, con una situación difícil para enfrentar los meses que se vienen, que al parecer, serán duros”, explicó Juan.

La traffic llega con su inscripción, se estaciona en el lugar donde fue autorizado por la autoridad municipal, el personal de bromatología saca precintos, toma la temperatura de la mercadería y comienza la compra y venta, por pieza. Los primeros en la fila, se llevan un chivito o cordero traído directamente del campo, en el norte, luego de la faena en el matadero.

La venta, por pieza, es hasta «agotar stock» (foto Matías Subat)

No habrá cambios de precio en Centenario, pese a la escalada del dólar en este dia. “Ese fue el acuerdo que hubo con los crianceros, de lo contrario vamos a generar una diferencia con los que ya se les pagó, los que se vendieron en Villa La Angostura”, explicaron.

Al igual que en la cordillera, para Neuquén se inició una preventa por un acuerdo con MUTEN. “Seguro nos quedaremos cortos, pero no podemos vender más de 120 piezas por viaje, es lo que podemos transportar”, dijo Rupel.

Luego vendrán otros operativos, porque no todos los integrantes de la cooperativa tenían animales para la venta navideña. “Algunos prefieren comercializar a la vuelta de veranada, con otro peso, vienen con 10 a 12 kilos el chivo y 16 a 18 el cordero. El de ahora, sin embargo, es el típico chivito del norte, de mayor sabor y ternura, con mayor porcentaje de grasa que, insertado en el asador, al comerlo tiene esa crocantez casi única del chivito neuquino”, aconsejó.

Con el operativo, la cooperativa, que integrada por puesteros e integrantes del MTE, buscan lograr un precio justo para la mesa navideña y el valor del animal «lo pone el criancero, en este caso más de un 60%» del precio que se acordó a la venta al público. El resto corresponde a la logística de transporte, matadero y permisos hasta la boca de venta en el lugar autorizado.