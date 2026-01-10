Chocó el Tren Patagónico: un auto quedó destrozado, cómo está la familia que iba a bordo

Un grave accidente se registró este sábado por la mañana a pocos kilómetros de Comallo, cuando la formación del Tren Patagónico que iba rumbo a Bariloche colisionó con un auto en un cruce. Bomberos, Policía de Río Negro y personal de salud acudieron al lugar. Uno de los miembros de la familia fue derivado al hospital local para realizarle estudios. Su cuadro, en principio, no sería grave.

Choque entre el Tren Patagónico y un auto en la Línea Sur de Río Negro

Desde la Policía indicaron que el aviso ingresó a las 9.47 a través de un llamado anónimo. De inmediato, efectivos de la Subcomisaría 74 se dirigieron al lugar y solicitaron la presencia de personal sanitario y de Bomberos para asistir a los ocupantes del vehículo.

El auto involucrado fue un Renault 12, que quedó seriamente dañado tras el impacto. En el vehículo viajaba el conductor, junto a una mujer y su hijo. Desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro confirmaron que los ocupantes del vehículo “están todos fuera de peligro”.

El Renault 12 fue arrastrado por la formación, en un cruce cercano a Comallo. Foto: Ricardo Manrique.

Desde el organismo indicaron que el hijo del conductor sufrió «un golpe en la cabeza» durante el impacto, lo que motivó su derivación al hospital de Bariloche para la realización de estudios médicos. Comunicaron que, en principio, las heridas no serían de gravedad.

Personal de Criminalística continúa trabajando en el lugar. Una vez finalizadas las pericias, se retirará el auto de las vías y el tren continuará su recorrido habitual.