Chocó una columna de media tensión y dejó sin luz a varios barrios de Roca: Edersa trabaja para restaurar el servicio al 100%

Chocó una columna de media tensión y dejó sin luz a varios barrios de Roca

Durante las primeras horas de este miércoles 11 se registró un corte de luz que sorprendió a varios barrios de Roca. A los minutos Edersa lanzó un comunicado para informar que la interrupción se originó producto de un choque afectó una columna de media tensión.

La empresa distribuidora del servicio eléctrico informó que las guardias operativas trabajaron con rapidez y lograron recuperar el servicio en más del 90% de la zona afectada, pero ahora se focalizan en aquellos sectores donde aún no regresó la luz.

Choque y corte de luz en Roca: lo que se sabe y cuáles son las zonas afectadas

El siniestro ocurrió esta mañana en la zona sur dela ciudad. Según lo informado por Edersa, el protagonista fue un camión particular que «chocó y destruyó» la columna de media tensión.

Además de los daños materiales, el impacto provocó la salida de servicio de un alimentador troncal afectando a varios barrios como Parque San Juan, Quintu Panal y la integralidad de los instalados en la calle Vitterbori.

La empresa remarcó que «las guardias operativas de EdERSA trabajaron con rapidez y en menos de 30 minutos recuperaron el servicio en más del 90% de la zona afectada». De igual manera los trabajos continúan y ahora se focalizan en un área del barrio Parque San Juan, circunscripto por las calles Santa Cruz, Bolivia, Chile y avenida General Roca.

Edersa explicó que en este sitio mencionado se «aisló la falla, dado que hay que remover la columna destruida, reemplazarla y tender nuevamente el cable de media tensión». Se estima que se regularizará el suministro eléctrico antes de las 13.00.