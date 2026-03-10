Servicio a la comunidad: EdERSA anunció cortes de luz programados en varios barrios para este miércoles

La empresa distribuidora EdERSA informó que este miércoles 11 de marzo realizará una serie de cortes de energía programados que afectarán a distintas ciudades del Alto Valle.

Según detallaron desde la distribuidora, la interrupción temporal del servicio se debe a tareas de mantenimiento impostergables en instalaciones de media tensión, además del montaje de nuevas columnas y equipos de maniobra. El objetivo es mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico y reforzar la confiabilidad de la red.

Cortes programados en Roca, Cipolletti y Allen

En General Roca, las cuadrillas operativas concentrarán sus trabajos durante la siesta. El corte de luz está programado entre las 13:30 y las 15:00 y afectará a dos sectores de la ciudad:

El área comprendida por las calles Mitre, Gadano, 3 de Febrero y Piedra Buena .

. El cuadrante delimitado por Rivadavia, Damas Patricias, Geloch y General Paz.

En Allen habrá dos cortes:

De 10:00 a 12:00: Chacras 123, 124, 128 y 129 (sobre Ruta 22), Chacras 88 y 89, el barrio La Pasarela y la Isla 19.

Chacras 123, 124, 128 y 129 (sobre Ruta 22), Chacras 88 y 89, el barrio La Pasarela y la Isla 19. De 13:00 a 15:00: Chacras 124 y 128 (sobre Ruta 65) y las Chacras 125, 126 y 127.

En Cipolletti, el suministro eléctrico se interrumpirá de 9:00 a 12:00, afectando al barrio Arévalo, las instalaciones de la Escuela Primaria N° 262 y el edificio del Distrito Arévalo.

Corte total en localidades de la Línea Sur

Por otra parte, en la Línea Sur se realizará un corte más prolongado de 13:00 a 16:00, que dejará sin servicio en su totalidad a las localidades de Los Menucos, Sierra Colorada, Prahuaniyeu y Comicó.

Desde la empresa recomendaron a los usuarios residenciales y comerciales alcanzados por este cronograma tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el desarrollo de los trabajos.