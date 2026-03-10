Servicio a la comunidad: EdERSA anunció cortes de luz programados en varios barrios para este miércoles
La interrupción temporal del servicio se debe a tareas de mantenimiento impostergables en instalaciones de media tensión.
La empresa distribuidora EdERSA informó que este miércoles 11 de marzo realizará una serie de cortes de energía programados que afectarán a distintas ciudades del Alto Valle.
Según detallaron desde la distribuidora, la interrupción temporal del servicio se debe a tareas de mantenimiento impostergables en instalaciones de media tensión, además del montaje de nuevas columnas y equipos de maniobra. El objetivo es mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico y reforzar la confiabilidad de la red.
Cortes programados en Roca, Cipolletti y Allen
En General Roca, las cuadrillas operativas concentrarán sus trabajos durante la siesta. El corte de luz está programado entre las 13:30 y las 15:00 y afectará a dos sectores de la ciudad:
- El área comprendida por las calles Mitre, Gadano, 3 de Febrero y Piedra Buena.
- El cuadrante delimitado por Rivadavia, Damas Patricias, Geloch y General Paz.
En Allen habrá dos cortes:
- De 10:00 a 12:00: Chacras 123, 124, 128 y 129 (sobre Ruta 22), Chacras 88 y 89, el barrio La Pasarela y la Isla 19.
- De 13:00 a 15:00: Chacras 124 y 128 (sobre Ruta 65) y las Chacras 125, 126 y 127.
En Cipolletti, el suministro eléctrico se interrumpirá de 9:00 a 12:00, afectando al barrio Arévalo, las instalaciones de la Escuela Primaria N° 262 y el edificio del Distrito Arévalo.
Corte total en localidades de la Línea Sur
Por otra parte, en la Línea Sur se realizará un corte más prolongado de 13:00 a 16:00, que dejará sin servicio en su totalidad a las localidades de Los Menucos, Sierra Colorada, Prahuaniyeu y Comicó.
Desde la empresa recomendaron a los usuarios residenciales y comerciales alcanzados por este cronograma tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el desarrollo de los trabajos.
