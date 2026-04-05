Choque con heridos sobre la Ruta 40, cerca de Junín de los Andes, este domingo de Pascua: había una persona atrapada

Un accidente de tránsito ocurrió este domingo de Pascua sobre la Ruta 40, a la altura de San Ignacio, a unos 45 kilómetros de Junín de los Andes. Hubo al menos dos vehículos involucrados.

Fuentes de bomberos voluntarios de la localidad a Diario RÍO NEGRO confirmaron que por el siniestro vial hay personas lesionadas.

Accidente sobre la Ruta 40, en San Ignacio: qué se sabe

Se trataría de un choque frontal entre dos vehículos, según las primeras informaciones. Personal policial y una dotación de bomberos trabaja en el sitio. Algunos ocupantes fueron trasladados en ambulancias por las heridas tras el siniestro.

Aún no se informó desde la policía el motivo del choque y cómo fue la dinámica. Tampoco el estado de salud de las personas.

Por el siniestro se formó una larga fila de vehículos.

Otros choques sobre la Ruta 40, días atrás

En otro hecho, dos personas resultaron heridas dos semanas atrás por el vuelco de una camionera que se produjo a la altura del paraje Tilhue, sobre la Ruta 40, en el norte neuquino.

Días atrás, cerca de Villa La Angostura, en un siniestro fue atropellada una puma que estaba preñada. El vehículo se dio a la fuga. Solo logró sobrevivir un cachorro.