Choque entre un camión y una camioneta en la Ruta 7 de Neuquén: demoras cerca de El Chañar

Un camión y una camioneta Toyota Hilux quedaron atravesados sobre la Ruta 7 de Neuquén luego de protagonizar un choque a la altura de la picada 21. El siniestro ocurrió este viernes por la tarde y genera demoras en el sector.

El impacto tuvo lugar a la altura de Sierras Blancas. Según las primeras informaciones, el vehículo pesado transportaba arena. Tanto la camioneta como el camión quedaron sobre la calzada y se pide precaución para circular por la zona. En el lugar trabaja personal policial, bomberil y médico.

El jefe de cuartel de bomberos de El Chañar, Walter Aguilar, informó a Diario RÍO NEGRO que los ocupantes de la camioneta fueron «trasladados de manera preventiva» al hospital local y que «no revestirían heridas de gravedad». Detalló que recibieron el aviso sobre el accidente a las 16:24.

Demoras en la Ruta 7 por choque cerca de El Chañar. Foto: gentileza.

Hasta el momento se desconoce la mecánica exacta del choque.