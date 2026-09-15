Choque fatal en Ruta 40: qué dijo la vicegobernadora de Mendoza tras revelarse que su custodio iba alcoholizado

Un custodio de la vicegobernadora de Mendoza Hebe Casado fue imputado por provocar un choque sobre la Ruta Nacional 40 en el que murió un motociclista de 24 años.

Las autoridades confirmaron que el hombre, identificado como Jonatan Salvador Araujo, manejaba con 1,95 gramos del alcohol en sangre. Tras revelarse esta información, la funcionaria emitió un contundente comunicado.

El mensaje de Hebe Casado por el choque fatal en la Ruta 40

El trágico episodio ocurrió el domingo por la mañana. Tras conocerse que el agente implicado pertenecía al área de seguridad institucional, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, se manifestó en redes sociales para expresar su pesar y descartar cualquier tipo de protección corporativa.

«Lamento profundamente el fallecimiento del joven de 24 años como consecuencia del incidente en la Ruta Nacional 40, rumbo a Lavalle, donde está involucrado un agente de custodia de la vicegobernación», publicó en su cuenta oficial.

Respecto al avance de la investigación y al rol del Estado frente al hecho, Casado enfatizó su confianza en los tribunales y advirtió que no habrá contemplaciones: «Si se determinan responsabilidades, se actuará con todo el peso de la ley, sin privilegios ni excepciones».

Lo que se sabe del choque fatal en la ruta 40

El siniestro vial ocurrió a la altura del municipio de Lavalle, a unos 30 kilómetros de la capital mendocina, en inmediaciones de la escuela Abdón Abraham.

Según la información oficial, el hecho involucró a un vehículo Suzuki Fun manejado por el sargento Jonatan Salvador Araujo, de 39 años, quien por motivos que se investigan cruzó de carril e impactó de manera frontal contra una moto marca Gilera que circulaba en sentido contrario.

Producto de la gravedad de las lesiones sufridas tras el choque, el conductor del rodado menor, identificado como Diego Dávila Oviedo, de 24 años, murió minutos después de haber sido ingresado de urgencia al hospital Central.

La situación del conductor se complicó de manera irreversible al conocerse los resultados de los análisis de rigor. El test de alcoholemia practicado al efectivo policial arrojó un valor de 1,95 gramos de alcohol en sangre, una cifra que multiplica por casi cuatro el límite máximo permitido por la ley provincial en Mendoza, establecido en 0,5%.