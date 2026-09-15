Dólar hoy 15 de septiembre 2026: el oficial abrió a $1.530 y así cotizan el MEP y el CCL

Alcanzada la mitad exacta de septiembre 2026, el mercado de cambios en Argentina ratifica un comportamiento de marcada estabilidad operativa y convergencia entre sus diferentes vías de conversión.

En la apertura de este martes 15 de septiembre 2026, las estadísticas informadas por el Banco Central (BCRA) confirman una absorción regular de circulante y una sólida tenencia de reservas líquidas que neutralizan la volatilidad típica de mediados de mes.

Dentro de este cuadro de orden macroeconómico, la ventanilla minorista comanda la referencia de costos directos de la economía cotidiana, mientras que las operaciones con títulos públicos a través del dólar MEP y el dólar CCL inician la sesión manteniendo brechas técnicas sumamente estrechas frente al mostrador público.

Martes 15 de septiembre 2026: ¿a cuánto cotiza el dólar oficial en Banco Nación?

Los valores de referencia, minoristas e interbancarios, que informa el Banco Nación (BNA) al inicio de la rueda se estructuran de la siguiente manera:

Pizarra Minorista BNA ➔ Compra a $1.480,00 y venta a $1.530,00, convalidando la pauta de microdeslizamiento regulado de la autoridad monetaria.

➔ Compra a $1.480,00 y venta a $1.530,00, convalidando la pauta de microdeslizamiento regulado de la autoridad monetaria. Dólar Tarjeta (Consumos externos) ➔ Se ubica en $1.989,00, tras aplicar el 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal (sin recargo de Impuesto PAIS).

➔ Se ubica en $1.989,00, tras aplicar el 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal (sin recargo de Impuesto PAIS). Segmento Mayorista Comercial ➔ Abre en $1.507,50, valor que rige de guía para las operaciones de comercio exterior y despachos aduaneros.

Martes 15 de septiembre 2026: tendencia bursátil hoy del dólar MEP y el dólar CCL en el circuito financiero

En Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el segmento de renta fija y liquidación financiera opera bajo las siguientes marcas:

Dólar MEP (dólar bolsa) ➔ Cotiza en $1.534,10, sosteniendo una paridad técnica casi de 1 a 1 frente a la venta minorista de ventanilla.

➔ Cotiza en $1.534,10, sosteniendo una paridad técnica casi de 1 a 1 frente a la venta minorista de ventanilla. Dólar CCL (Contado con Liquidación) ➔ Se posiciona en $1.593,64, consolidado como el mecanismo formal idóneo para transferencias corporativas fuera del país.

➔ Se posiciona en $1.593,64, consolidado como el mecanismo formal idóneo para transferencias corporativas fuera del país. Dólar informal (blue) ➔ Abre en la City porteña en $1.535,00 para la compra y $1.555,00 para la venta, con un diferencial inferior al 2% respecto de las pizarras bancarias.

Martes 15 de septiembre 2026: comportamiento del dólar oficial en la Patagonia

En la Patagonia, el ordenamiento de las cotizaciones cambiarias opera como un insumo estratégico indispensable para brindar certidumbre a la matriz económica de Neuquén y Río Negro, reflejada tanto en las pizarras bancarias locales como en los sectores clave: