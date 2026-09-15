“La maldición de Widow’s Bay” arrasa en los Premios Emmy con 14 estatuillas: todos los ganadores
Se llevó a cabo una nueva edición de la premiación que destaca las mejores producciones de televisión de este último año.
La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión celebró este lunes la 78.ª edición de los Premios Emmy en el reconocido Peacock Theater de Los Ángeles. «La maldición de Widow’s Bay«, la comedia de terror, fue la serie más galardonada de la noche y rompió récords en la premiación, sobrepasando a la favorita «The Pitt» de HBO.
Bajo la dirección de Katie Dippold, la serie de Apple TV se consagró con el título a Mejor serie de comedia y, en total, se llevó 14 estatuillas a casa, entre ellas los 8 conseguidos en los Creative Arts, una premiación destinada al detrás de escena de las producciones. «La maldición de Widow’s Bay» rompió el récord de la serie de comedia con mayor cantidad de premios en una sola temporada.
Por otra parte, la serie de The Pitt, que sigue lo que pasa dentro del Pittsburgh Trauma Medical Center, se llevó el premio a Mejor serie de drama, Mejor actor de drama y Mejor actor invitado, otorgándole el primer Emmy en su carrera al actor Ernest Harden Jr. a sus 73 años, por interpretar a Louie Cloverfield.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la noche contó con la conducción de la actriz Mariska Hargitay, conocida por interpretar a la detective Olivia Benson en la serie ‘Ley y orden: SVU’, y la participación de múltiples figuras del espectáculo, entre ellas Zendaya, Florence Pugh, Jon Hamm, Keke Palmer, Macaulay Culkin, Jaclyn Smith, Cheryl Ladd, Odessa A’zion, Linda Cardellini, Alan Cumming y Sarah Michelle Gellar.
Todos los ganadores
Comedia
Mejor serie de comedia
- Colegio Abbott
- The Bear
- Hacks
- Nadie quiere esto
- Margo tiene problemas de dinero
- Solo asesinatos en el edificio
- Terapia sin filtro
- La maldición de Widow’s Bay
Mejor actor protagonista de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
- Steve Carell – Rooster
- Matthew Rhys – La maldición de Widow’s Bay
- Jason Segel – Terapia sin filtro
- Martin Short – Solo asesinatos en el edificio
Mejor actriz protagonista de comedia
- Quinta Brunson – Colegio Abbott
- Ayo Edebiri – The Bear
- Elle Fanning – Margo tiene problemas de dinero
- Lisa Kudrow – The Comeback
- Jean Smart – Hacks
Mejor actor de reparto de comedia
- Colman Domingo – Las cuatro estaciones
- Paul W. Downs – Hacks
- Harrison Ford – Terapia sin filtro
- Nick Offerman – Margo tiene problemas de dinero
- Stephen Root – La maldición de Widow’s Bay
- Michael Urie – Terapia sin filtro
- Tyler James Williams – Colegio Abbott
Mejor actriz de reparto de comedia
- Dale Dickey – La maldición de Widow’s Bay
- Hannah Einbinder – Hacks
- Janelle James – Colegio Abbott
- Kate O’Flynn – La maldición de Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer – Margo tiene problemas de dinero
- Megan Stalter – Hacks
- Jessica Williams – Terapia sin filtro
Mejor actor invitado de comedia
- Michael J. Fox – Terapia sin filtro
- Brett Goldstein – Terapia sin filtro
- Hamish Linklater – La maldición de Widow’s Bay
- Christopher McDonald – Hacks
- Rob Reiner – The Bear
- Connor Storrie – Saturday Night Live
Mejor actriz invitada de comedia
- Leslie Bibb – Hacks
- Jamie Lee Curtis – The Bear
- Betty Gilpin – La maldición de Widow’s Bay
- Cherry Jones – Hacks
- Laurie Metcalf – Hacks
- Kaitlin Olson – Hacks
- Lauren Weedman – Hacks
Drama
Mejor serie de drama
- La diplomática
- La edad dorada
- El caballero de los Siete Reinos
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Vicios ocultos
Mejor actor protagonista de drama
- Sterling K. Brown – Paradise
- Gary Oldman – Slow Horses
- Mark Ruffalo – Task
- Rufus Sewell – La diplomática
- Noah Wyle – The Pitt
Mejor actriz protagonista de drama
- Carrie Coon – La edad dorada
- Chase Infiniti – The Testaments
- Keri Russell – La diplomática
- Rhea Seehorn – Pluribus
- Zendaya – Euphoria
Mejor actor de reparto de drama
- Patrick Ball – The Pitt
- Billy Crudup – The Morning Show
- Shawn Hatosy – The Pitt
- Gerran Howell – The Pitt
- Jack Lowden – Slow Horses
- Tom Pelphrey – Task
- Carlos Manuel Vesga – Pluribus
Mejor actriz de reparto de drama
- Taylor Dearden – The Pitt
- Fiona Dourif – The Pitt
- Allison Janney – La diplomática
- Katherine LaNasa – The Pitt
- Sepideh Moafi – The Pitt
- Julianne Nicholson – Paradise
- Karolina Wydra – Pluribus
Mejor actor invitado de drama
- Colman Domingo – Euphoria
- Ernest Harden Jr. – The Pitt
- Jeff Hiller – Pluribus
- Jeff Kober – The Pitt
- Jonathan Pryce – Slow Horses
- Bradley Whitford – La diplomática
Mejor actriz invitada de drama
- Brittany Allen – The Pitt
- Tal Anderson – The Pitt
- Tina Ivlev – The Pitt
- Miriam Shor – Pluribus
- Merritt Wever – La edad dorada
- Shailene Woodley – Paradise
Limitadas y antologías
Mejor serie limitada o antología
- Su peor pesadilla
- La bestia en mí
- Bronca
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Mejor actor principal serie limitada o antología
- Riz Ahmed – Bait
- Jason Bateman – Black Rabbit
- Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac – Beef
- Matthew Rhys – La bestia en mí
Mejor actriz principal serie limitada o antología
- Claire Danes – La bestia en mí
- Sally Field – Remarkably Bright Creatures
- Carey Mulligan – Beef
- Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
- Sarah Snook – Su peor pesadilla
Mejor actor de reparto en serie limitada o antología
- Jason Bateman – DTF St. Louis
- Richard Gadd – Half Man
- David Harbour – DTF St. Louis
- Richard Jenkins – DTF St. Louis
- Charles Melton – Beef
- Nick Offerman – Death by Lightning
Mejor actriz de reparto en serie limitada o antología
- Linda Cardellini – DTF St. Louis
- Dakota Fanning – Su peor pesadilla
- Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story
- Joy Sunday – DTF St. Louis
- Youn Yuh-jung – Beef
- Constance Zimmer – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Mejor programa de variedades
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight with John Oliver
- The Late Show with Stephen Colbert
- Saturday Night Live
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