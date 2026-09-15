“La maldición de Widow’s Bay” arrasa en los Premios Emmy con 14 estatuillas: todos los ganadores

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión celebró este lunes la 78.ª edición de los Premios Emmy en el reconocido Peacock Theater de Los Ángeles. «La maldición de Widow’s Bay«, la comedia de terror, fue la serie más galardonada de la noche y rompió récords en la premiación, sobrepasando a la favorita «The Pitt» de HBO.

Bajo la dirección de Katie Dippold, la serie de Apple TV se consagró con el título a Mejor serie de comedia y, en total, se llevó 14 estatuillas a casa, entre ellas los 8 conseguidos en los Creative Arts, una premiación destinada al detrás de escena de las producciones. «La maldición de Widow’s Bay» rompió el récord de la serie de comedia con mayor cantidad de premios en una sola temporada.

Por otra parte, la serie de The Pitt, que sigue lo que pasa dentro del Pittsburgh Trauma Medical Center, se llevó el premio a Mejor serie de drama, Mejor actor de drama y Mejor actor invitado, otorgándole el primer Emmy en su carrera al actor Ernest Harden Jr. a sus 73 años, por interpretar a Louie Cloverfield.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la noche contó con la conducción de la actriz Mariska Hargitay, conocida por interpretar a la detective Olivia Benson en la serie ‘Ley y orden: SVU’, y la participación de múltiples figuras del espectáculo, entre ellas Zendaya, Florence Pugh, Jon Hamm, Keke Palmer, Macaulay Culkin, Jaclyn Smith, Cheryl Ladd, Odessa A’zion, Linda Cardellini, Alan Cumming y Sarah Michelle Gellar.

Todos los ganadores

Comedia

Mejor serie de comedia

Colegio Abbott

The Bear

Hacks

Nadie quiere esto

Margo tiene problemas de dinero

Solo asesinatos en el edificio

Terapia sin filtro

La maldición de Widow’s Bay

Mejor actor protagonista de comedia

Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man

Steve Carell – Rooster

Matthew Rhys – La maldición de Widow’s Bay

Jason Segel – Terapia sin filtro

Martin Short – Solo asesinatos en el edificio

Mejor actriz protagonista de comedia

Quinta Brunson – Colegio Abbott

Ayo Edebiri – The Bear

Elle Fanning – Margo tiene problemas de dinero

Lisa Kudrow – The Comeback

Jean Smart – Hacks

Mejor actor de reparto de comedia

Colman Domingo – Las cuatro estaciones

Paul W. Downs – Hacks

Harrison Ford – Terapia sin filtro

Nick Offerman – Margo tiene problemas de dinero

Stephen Root – La maldición de Widow’s Bay

Michael Urie – Terapia sin filtro

Tyler James Williams – Colegio Abbott

Mejor actriz de reparto de comedia

Dale Dickey – La maldición de Widow’s Bay

Hannah Einbinder – Hacks

Janelle James – Colegio Abbott

Kate O’Flynn – La maldición de Widow’s Bay

Michelle Pfeiffer – Margo tiene problemas de dinero

Megan Stalter – Hacks

Jessica Williams – Terapia sin filtro

Mejor actor invitado de comedia

Michael J. Fox – Terapia sin filtro

Brett Goldstein – Terapia sin filtro

Hamish Linklater – La maldición de Widow’s Bay

Christopher McDonald – Hacks

Rob Reiner – The Bear

Connor Storrie – Saturday Night Live

Mejor actriz invitada de comedia

Leslie Bibb – Hacks

Jamie Lee Curtis – The Bear

Betty Gilpin – La maldición de Widow’s Bay

Cherry Jones – Hacks

Laurie Metcalf – Hacks

Kaitlin Olson – Hacks

Lauren Weedman – Hacks

Drama

Mejor serie de drama

La diplomática

La edad dorada

El caballero de los Siete Reinos

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Vicios ocultos

Mejor actor protagonista de drama

Sterling K. Brown – Paradise

Gary Oldman – Slow Horses

Mark Ruffalo – Task

Rufus Sewell – La diplomática

Noah Wyle – The Pitt

Mejor actriz protagonista de drama

Carrie Coon – La edad dorada

Chase Infiniti – The Testaments

Keri Russell – La diplomática

Rhea Seehorn – Pluribus

Zendaya – Euphoria

Mejor actor de reparto de drama

Patrick Ball – The Pitt

Billy Crudup – The Morning Show

Shawn Hatosy – The Pitt

Gerran Howell – The Pitt

Jack Lowden – Slow Horses

Tom Pelphrey – Task

Carlos Manuel Vesga – Pluribus

Mejor actriz de reparto de drama

Taylor Dearden – The Pitt

Fiona Dourif – The Pitt

Allison Janney – La diplomática

Katherine LaNasa – The Pitt

Sepideh Moafi – The Pitt

Julianne Nicholson – Paradise

Karolina Wydra – Pluribus

Mejor actor invitado de drama

Colman Domingo – Euphoria

Ernest Harden Jr. – The Pitt

Jeff Hiller – Pluribus

Jeff Kober – The Pitt

Jonathan Pryce – Slow Horses

Bradley Whitford – La diplomática

Mejor actriz invitada de drama

Brittany Allen – The Pitt

Tal Anderson – The Pitt

Tina Ivlev – The Pitt

Miriam Shor – Pluribus

Merritt Wever – La edad dorada

Shailene Woodley – Paradise

Limitadas y antologías

Mejor serie limitada o antología

Su peor pesadilla

La bestia en mí

Bronca

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Mejor actor principal serie limitada o antología

Riz Ahmed – Bait

Jason Bateman – Black Rabbit

Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac – Beef

Matthew Rhys – La bestia en mí

Mejor actriz principal serie limitada o antología

Claire Danes – La bestia en mí

Sally Field – Remarkably Bright Creatures

Carey Mulligan – Beef

Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Sarah Snook – Su peor pesadilla

Mejor actor de reparto en serie limitada o antología

Jason Bateman – DTF St. Louis

Richard Gadd – Half Man

David Harbour – DTF St. Louis

Richard Jenkins – DTF St. Louis

Charles Melton – Beef

Nick Offerman – Death by Lightning

Mejor actriz de reparto en serie limitada o antología

Linda Cardellini – DTF St. Louis

Dakota Fanning – Su peor pesadilla

Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story

Joy Sunday – DTF St. Louis

Youn Yuh-jung – Beef

Constance Zimmer – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Mejor programa de variedades