Choque múltiple con heridos en la Ruta 250 en cercanías de Pomona

En la noche del sábado se produjo un siniestro vial sobre la Ruta 250, jurisdicción del Destacamento Vial Pomona. Por el hecho tres personas resultaron heridas. El accidente involucró a tres vehículos: un automóvil, un camión con semirremolque y una camioneta doble cabina.

Según indicó el sitio 7 en Punto, el hecho fue pasadas las 22, a la altura del kilómetro 278 de la Ruta 250. El siniestro se habría producido luego que uno de los vehículos intentara una maniobra de sobrepaso.

Cómo se encuentran los conductores del triple choque en la Ruta 250

El medio local señaló que un auto Chevrolet Corsa era conducido por un hombre de 26 años con domicilio en Barda del Medio. Por el impacto fue trasladado al hospital de Lamarque por presentar traumatismo de cráneo luego a Choele Choel para hacerle estudios de mayor complejidad.

En tanto, el conductor del camión recibió atención de salud en Lamarque por heridas leves.

Sobre el conductor de la camioneta Nissan, informó que iba a bordo un hombre de 64 años que fue trasladado al Hospital de Choele Choel con múltiples fracturas.

Intervino la Fiscalía y se solicitó entre las medidas que se haga el test de alcoholemia a los conductores involucrados en el accidente.