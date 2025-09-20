Grave choque en la Ruta 22, en Plottier: un joven fue rescatado inconsciente de un auto en llamas

El miércoles por la noche se registró un grave choque sobre la ruta 22 en Plottier. Un auto impactó contra un poste y tras esto comenzó a arder en llamas. El joven conductor tuvo que ser rescatado en tiempo récord ya que había quedado inconsciente en el interior.

Cómo fue el choque en la Ruta 22 y qué pasó con el conductor

El hecho ocurrió este viernes 19 a las 20, en el kilómetro 1243 de la Ruta Nacional 22, frente al local «La Dolfina», en Plottier. Según la información brindad por Bomberos Voluntarios de Plottier, un auto se despistó, colisionó contra un poste de alumbrado público y comenzó a incendiarse en la zona del motor.

El único ocupante, un joven de 24 años, quedó inconsciente dentro del vehículo y varios automovilistas que pasaban por el lugar lograron rescatarlo y comenzaron a apagar el fuego con extintores.

Bomberos Voluntarios de Plottier y personal del hospital Plottier acudieron rápidamente al sitio para controlar el fuego y asistir al conductor. Si bien se desconocen datos precisos sobre su estado de salud, informaron que fue trasladado al hospital con traumatismos severos en la cabeza.