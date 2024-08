Causó una tragedia en la Ruta 250, cerca de Viedma, y ahora la acusan además de manejar alcoholizada

“En primer lugar pido disculpas y perdón a los familiares de las víctimas porque nunca tuve intención. No fue intencional. Esto fue un accidente, para mí no hay palabras que pueda dar consuelo a esta familia, porque también soy madre”, expresó Ester Liliana Padilla Ibáñez. “Quiero aclarar que en ningún momento estuve, como me acusa la señora fiscal, alcoholizada”, afirmó.

Minutos antes, la fiscal Lorena Chávez había relatado el hecho que le atribuye a Padilla Ibáñez, en la reformulación de cargos contra la imputada.

La audiencia se hizo este martes en Viedma. La fiscal dijo que le atribuía a Padilla Ibáñez el hecho ocurrido momentos antes de las 22.30 del 17 de marzo pasado, cuando ella circulaba por la Ruta Nacional 250, en dirección Viedma-General Conesa, conduciendo la camioneta Toyota Hilux, dominio AE 522 UL”.

Según Chávez, la mujer condujo “sin el debido cuidado y prevención y sin conservar el dominio efectivo del vehículo con un nivel de alcoholemia en ese momento de entre 1,06 y 1,27 gramos por litro (de alcohol en sangre) y utilizando mientras conducía su teléfono celular para comunicarse con distintas personas enviando al menos cinco videos por WhatsApp”.

La fiscal sostuvo que a la altura del kilómetro 2,320 (de la Ruta 250) al inicio de una curva, Padilla Ibáñez invadió con la camioneta “el carril contrario inobservando la señalización horizontal, doble línea amarilla, que prohibía esa maniobra, produciendose un despiste sobre la banquina izquierda contraria al sentido de circulación”.

¿Quiénes eran las víctimas fatales?

Afirmó que alquerer retomar nuevamente su carril, “Padilla Ibáñez colisionó en el lateral derecho al vehículo Renault Duster, que circulaba en sentido contrario y que era conducido por Fabián Armando Andrade, acompañado por Tomás Andrade Mendioroz, Juan Cruz Andrade y Marta Liliana Andrade”. El conductor de la Duster intentó una maniobra para esquivar la Toyota, pero no pudo.

Dijo que “momentos después de la colisión, Padilla Ibañez se fugó del lugar sin intentar socorrer a las víctimas”.

Aseveró que el conductor de la Duster sufrió hematomas y escoriaciones múltiples. Fue el único sobreviviente. Los restantes ocupantes murieron. Tomas (de 11 años) como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico grave con daño cerebral irreversible, Juan Cruz (28) por un traumatismo craneoencefálico y Marta Liliana (75) Andrade como consecuencia del politraumatismo”.

Advirtió que la imputada infringió varios artículos de la ley nacional de Tránsito. Por eso, la acusó por haber causado un homicidio culposo con tres víctimas y lesiones leves agravadas del conductor de la Duster. Indicó que la conducta es agravada por la conducción antirreglamentaria de un vehículo con motor, por haberse dado a la fuga y no haber intentado socorrer a las víctimas, por no respetar las señales de tránsito, por el número de víctimas fatales, por encontrarse con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre y por culpa temeraria.

Cuando la fiscal, finalizó el relato del hecho atribuido a la acusada y la calificación legal, Andrade tomó un sorbo de agua. Estaba sentado junto a sus apoderados legales, porque es querellante en la causa.

Las nuevas pruebas

La fiscal sostuvo la reformulación de los cargos con el informe del laboratorio de toxicología forense de Chubut “que da cuenta de la graduación alcohólica en sangre” de la imputada.

Y con el analisis pericial de la Oitel, que depende de la Procuración, “donde surgen las múltiples comunicaciones vinculadas al hecho, también a su estado de ebriedad al momento de la conducción y la existencia de esos cinco videos enviados minutos antes de que ocurriera el siniestro”.

Y mencionó además para sostener la acusación, el informe preliminar del gabinete de criminalística que terminó elaborando la pericia accidentológica “ratificando la mecánica del hecho que teníamos como preliminarmente informada”, además de entrevistas y pericias psiquiátricas a la imputada.

La fiscal explicó que toda esta evidencia reunida permiten sumar como nuevas agravantes: la conducción bajo los efectos del alcohol y la culpa temeraria.

El 18 de marzo pasado, cuando se hizo la audiencia de formulación de cargos y la jueza Georgina Amaro Piccinini autorizó la investigación preparatoria del caso, la fiscalía había acusado a la mujer por homicidio culposo y lesiones leves culposas, agravado por la conducción antirreglamentaria de la camioneta.

Otro agravante era haberse dado a la fuga y no haber intentado socorrer a las víctimas, junto con no respetar las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular y por el número de víctimas fatales. No estaban los agravantes de conducir alcoholizada y la culpa temeraria.

Los abogados por la querella Damián Torres y Claudia Pichiñán adhirieron a la reformulación de los cargos. Pero el defensor se opuso.

La postura en contra de la defensa

“Siempre cuando hablamos de un accidente trágico como el que ocurrió el 17 de marzo del 2024 es dificil explayarse porque uno se pone en las distintas posturas y a veces se pone hasta difícil hablar de semejante accidente”, fueron sus primeras palabras.

“Pero tenemos que ubicarnos en tiempo y lugar el día del accidente que fue a las 22.30 en la Ruta 250, un lugar con una visibilidad casi nula, no hay luces en la ruta, la única luz que te ayuda es la del vehículo”, advirtió.

Recordó que Padilla Ibáñez “viajaba sola y sin estar alcoholizada como se trata de endilgar acá en la audiencia”.

Sostuvo que la extracción de sangre para la alcoholemia “se realizó 3.30 de la mañana del 18 de marzo. “Dio un resultado de 0,42 gramos de alcohol en sangre producto de lo que ella manifestó ante la fiscalía: que había llegado a General Conesa y con los dolores que tenía tomó una botella de whisky y tomó un trago, en el lugar donde alquilaba”, afirmó el defensor particular.

“No nos parece correcto la apreciación que hace la gente del laboratorio toxicologico que saca un cálculo diciendo bueno si tiene 0,42 a las 3 de la mañana, a las 22.45 tendría entre 1,06 y 1,.27”, observó Merlo. “Con ese criterio también podríamos decir que a las 7 de la tarde tendría 5 grados de alcohol. Lo vemos poco serio”, objetó.

“En el momento del accidente no hubo nadie que dijera que estaba alcoholizada. Cuando ella se atendió en General Conesa o los primeros contactos con los oficiales de la Policía, nadie dijo que estaba alcoholizada”, recordó.

“También hay que recordar que al señor Andrade le sacaron sangre a las 3 de la mañana, también nos llama la atención por qué ese retardo para sacarle sangre, cosa que vamos a seguir investigando”, observó.

Respecto a los videos, el defensor explicó que “una cosa es cuando se muestran videos cortados, otro cosa es cuando se habla del contexto en el que surgieron esos videos”. “Claramente se puede observar (en los videos) que había una visibilidad casi nula. Con el vehículo parado, y se ve que no había ninguna botella de alcohol o una lata de cervezas. También se la ve muy angustiada”, comentó.

“Se la ve claramente en el video que estaba llorando. Cuando se extraen solo parte de las conversaciones, sin el contexto, se puede tomar como ahora, que estaba ebria”, aseveró Merlo.

“Ella fue víctima también, podría haber perdido la vida también. Tuvo la suerte que llevaba el cinturón puesto. Pero no quiso dañar a nadie”, enfatizó.

Por eso, se opuso a la reformulación de cargos, pero pidió extender por 60 días la etapa de la investigación preparatoria. La fiscalía y la querella aceptaron la prórroga.

La jueza resolvió admitir la reformulación de cargos que postuló la fiscalía, con la adhesión de la querella, porque presentaron nuevas evidencias. Y prorrogó el plazo por 60 días de la etapa de investigación preparatoria.

Seguirá con prisión preventiva

La imputada pidió declarar. Insistió que no estaba alcoholizada. “Me pelee con mi novio, me sentía mal. Estaba llorando en la ruta”, afirmó. Dijo que para no contarle a un conocido que la esperaba en Guardia Mitre lo que le pasaba, le comentó en uno de los videos que le envió que se había “tomado todo”.

“Usé esa frase para no contarle mis problemas. ni cosas que me pasan, pero no estaba alcoholizada porque sabía que tenía que viajar lejos. No puedo ser tan inconsciente de conducir en el estado que me acusan”, aclaró. Dijo que maneja hace 20 años. “Eso es todo mentira porque no estaba alcoholizada”, reiteró.

Ante el pedido de la defensa de prorrogar el plazo por 60 días para la investigación, la fiscal solicitó la extensión de la prisión preventiva que cumple desde el 18 de marzo pasado la mujer. Alegó que siguen vigentes los riesgos procesales, sobre todo, el de fuga porque la mujer cuenta con recursos económicos para hacerlo. Dijo que no tiene arraigo en la provincia y que su domicilio está en Mendoza. La querella adhirió.

El defensor estuvo de acuerdo con la prórroga de la preventiva. La imputada no dijo nada más.