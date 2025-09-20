Un motociclista de 16 años grave tras chocar contra un auto en Roca

El viernes por la noche se registró un fuerte choque en la ciudad de Roca. Los protagonistas del hecho fueron un auto y una moto ocupada por dos jóvenes, uno de ellos terminó con lesiones graves y tuvo que ser derivado al hospital local.

El siniestro se registró minutos después de las 21 entre las calles 25 de Mayo y La Pampa. Según la información brindada por la Policía a Diario RÍO NEGRO cuando llegaron al sitio ya se encontraba personal de Siarme junto a inspectores de Tránsito trabajando.

Cómo fue el choque y qué pasó con el joven

Detallaron que en la intersección mencionada, por razones que se desconocen chocaron entre sí una moto, ocupada por dos jóvenes, y un Renault 21 conducido por un hombre de 50 años.

Debido al fuerte impacto los motociclistas, el conductor de 16 años y su acompañante de 18, resultaron heridos.

Personal de salud se encargó de asistirlos a ambos y se los trasladó al hospital local, pero horas más tarde confirmaron que el conductor de la moto resultó más comprometido ya que tenía una hemorragia y otras lesiones graves.