Un motociclista de 16 años grave tras chocar contra un auto en Roca
Ocurrió en la intersección de las calles 25 de Mayo y La Pampa.
El viernes por la noche se registró un fuerte choque en la ciudad de Roca. Los protagonistas del hecho fueron un auto y una moto ocupada por dos jóvenes, uno de ellos terminó con lesiones graves y tuvo que ser derivado al hospital local.
El siniestro se registró minutos después de las 21 entre las calles 25 de Mayo y La Pampa. Según la información brindada por la Policía a Diario RÍO NEGRO cuando llegaron al sitio ya se encontraba personal de Siarme junto a inspectores de Tránsito trabajando.
Cómo fue el choque y qué pasó con el joven
Detallaron que en la intersección mencionada, por razones que se desconocen chocaron entre sí una moto, ocupada por dos jóvenes, y un Renault 21 conducido por un hombre de 50 años.
Debido al fuerte impacto los motociclistas, el conductor de 16 años y su acompañante de 18, resultaron heridos.
Personal de salud se encargó de asistirlos a ambos y se los trasladó al hospital local, pero horas más tarde confirmaron que el conductor de la moto resultó más comprometido ya que tenía una hemorragia y otras lesiones graves.
