Choque y vuelco en la Ruta 22 entre un camión y una tráfic: qué pasó entre Allen y Roca

Este jueves por la tarde se complicó el tránsito en la Ruta 22 entre Allen y Roca. Un camión embistió a una tráfic desde atrás y ocasionó un vuelco. Según confirmaron fuentes policiales, cuatro ocupantes fueron trasladados al hospital.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:30. Personal policial se presentó en el lugar para reordenar el tránsito, ya que se redujo la cinta asfáltica y se dejó un solo carril para circular.

Se registraron demoras, pero pudieron despejar la calzada luego de las 17:30, por lo que el tránsito se encuentra habilitado entre Roca y Allen.

¿Cómo fue el accidente en Ruta 22 entre Roca y Allen? ¿Cómo están los heridos?

Desde la Policía de Río Negro informaron que se trataría de un accidente «por alcance». «No se sabe si la trafic frenó de repente», explicaron.

Las primeras informaciones señalan que habría sido el camión el que impactó contra la trafic y provocó el posterior vuelco.

Los tres ocupantes de la camioneta fueron trasladados al hospital de Allen para descartar lesiones. El conductor del camión también se encuentra en observación, pero no presenta heridas de gravedad.