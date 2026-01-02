Ciencia al borde del mar: investigadores cuentan los lobos marinos de la costa de Río Negro

Con el sonido del mar como telón de fondo y en pleno verano, Río Negro inició una campaña de censos de lobos marinos de un pelo en dos de sus áreas naturales protegidas costeras: Punta Bermeja y Caleta de los Loros–Pozo Salado–Punta Mejillón. El relevamiento busca obtener información precisa sobre la cantidad de ejemplares, la ubicación de los apostaderos y la dinámica de las colonias que habitan el litoral atlántico provincial.

Censo de lobos marinos de un pelo en Río Negro: primera campaña sistemática

Los trabajos están a cargo de un equipo de investigadores especializados, con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro. Se trata de la primera campaña sistemática de este tipo en esas áreas, un paso clave para generar una línea de base que permita monitorear la especie a largo plazo y evaluar posibles cambios en su distribución.

El lobo marino de un pelo es una de las especies más emblemáticas de la fauna marina patagónica y cumple un rol central en el equilibrio de los ecosistemas costeros. Conocer cómo evolucionan sus poblaciones resulta fundamental para anticipar impactos asociados a factores ambientales, climáticos y antrópicos, y para diseñar estrategias de manejo acordes dentro de las áreas protegidas.

El trabajo se realiza en Punta Bermeja y Caleta de los Loros–Pozo Salado–Punta Mejillón. Gentileza.

Desde el área ambiental provincial subrayaron que este tipo de estudios fortalece la gestión del territorio y la toma de decisiones basadas en evidencia científica. La información obtenida no solo permitirá seguir de cerca la salud de las colonias, sino también profundizar las acciones de conservación de la biodiversidad marina y promover un uso responsable de la costa.

Las tareas de campo continuarán durante marzo, cuando se realizará una nueva etapa de censos. Con esos datos se contará con resultados definitivos que servirán como insumo técnico para ajustar y consolidar las políticas de cuidado de la fauna marina en Río Negro.