Ciencia, inversión y educación: las claves del desarrollo que viene

El Foro Argentino de Inversiones 2025 es el principal encuentro nacional entre el sector público, el capital privado y el conocimiento científico. Organizado por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP) y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), se desarrolló el pasado 30 de septiembre en el Palacio Libertad, Buenos Aires. DIARIO RÍO NEGRO estuvo presente en el evento.

Desde Vaca Muerta a la biotecnología: Miguel Galuccio

El evento reunió a más de 1.300 referentes de fondos de inversión, corporaciones, startups (empresas emergentes) y organismos públicos, además de 88 oradores nacionales e internacionales que debatieron sobre las oportunidades del país en energía, agroalimentos, tecnología, biotecnología e inteligencia artificial.

El fundador y CEO de Vista Energy, Miguel Galuccio, fue uno de los oradores centrales. En su exposición repasó la evolución de la compañía, que en menos de una década pasó de producir 24.000 a 125.000 barriles diarios, y se consolidó como el principal exportador de crudo del país. Destacó el rol de Vaca Muerta como “una historia de éxito argentino” y como base para proyectar al país como hub (centro o nodo) energético regional, capaz de atraer inversiones, generar divisas y desarrollar proveedores locales.

El foco de su mensaje, sin embargo, estuvo en la diversificación hacia la biotecnología. Presentó GridX, la plataforma -que preside y cofundó- que impulsa más de 90 empresas científico-tecnológicas con una valuación conjunta de 700 millones de dólares, orientadas a transformar conocimiento en soluciones concretas para la energía, la salud y la agroindustria.

Galuccio planteó que “la biotecnología puede ser para esta década lo que Vaca Muerta fue para la anterior” y llamó a construir puentes entre el sistema científico y el capital privado. “Creer es transformar una intuición en visión; innovar es convertir esa visión en un plan; y ejecutar es llevar ese plan a la práctica con disciplina y trabajo en equipo. Hagamos bien la primera vez, cada vez, todas las veces y siempre”, convocó.

Venture capital: GridX

DIARIO RÍO NEGRO dialogó con Matías Peire, fundador y socio general de GridX y vicepresidente de Capital Semilla de ARCAP, analizó el rol del capital privado en la transformación del conocimiento científico en desarrollo productivo. “El venture capital es la industria que financia proyectos de alto impacto y alto riesgo. Es la que dio origen a compañías como Facebook, Tesla o Mercado Libre. En Argentina todavía es chico, pero de ahí pueden surgir las grandes empresas del futuro”, explicó.

Desde GridX, Peire impulsa un modelo que busca convertir el valor de la ciencia argentina y latinoamericana en empresas capaces de transformar industrias.“La biotecnología permite repensar el agro, reemplazar agroquímicos, mejorar suelos y también innovar en la industria energética y petroquímica. Hay un enorme potencial para aplicar estas soluciones en la Patagonia”, señaló.

Subrayó además la importancia de articular la inversión pública con el capital privado: “Toda la ciencia del mundo se financia inicialmente con dinero público, pero ese valor debe conectarse con la inversión privada para generar desarrollo real”.

Federico Marque, general partner de GridX, explicó cómo el fondo trabaja para transformar el conocimiento científico en empresas de impacto global. “Buscamos proyectos científicos que puedan generar impacto en una industria o en la sociedad. Ayudamos a los investigadores a crear una empresa, armar equipo, sumar perfiles de gestión y transformar un “paper” en algo que tenga clientes”, describió. El proceso incluye una primera inversión de capital y acompañamiento en la búsqueda de nuevos fondos: “Primero construimos la empresa y después la acompañamos; somos socios”.

Sin educación ni investigación no hay futuro

Tanto Galuccio, Peire y Marque coincidieron en que el conocimiento, la educación y la ciencia son pilares del desarrollo futuro de la Argentina. “Tenemos la gente, el conocimiento y los recursos. Solo falta animarnos a pensar en grande y hacerlo juntos”, sostuvo Galuccio, al destacar el valor del talento argentino y la necesidad de articular ciencia y capital privado.

Peire advirtió que “Argentina enfrenta una tragedia educativa” y llamó a recuperar la inversión en formación y ciencia para que el país vuelva a liderar en innovación. Marque, en la misma línea, subrayó que “el país necesita mucha ciencia fundamental y un entorno amigable para los negocios. Sin educación ni investigación no hay futuro”. Los tres coincidieron en que la educación es la infraestructura invisible del desarrollo y que el desafío de esta década será convertir el talento y la ciencia en crecimiento real.

GridX: Startups que transforman ciencia en impacto

De GridX, Federico Marque, explicó que el fondo trabaja uniendo la mirada del laboratorio con la del mercado. “Buscamos proyectos científicos que puedan generar impacto en una industria o en la sociedad. Ayudamos a los investigadores a crear una empresa, armar equipo, sumar gestión y transformar un paper en algo que tenga clientes”, contó.

El proceso comienza con una primera inversión y un acompañamiento sostenido. Para Marque, la clave está en integrar la cultura científica con la empresarial: “Si se logran combinar bien, se obtienen equipos espectaculares, comprometidos y con ganas de dedicar años a transformar un descubrimiento en una solución real.”

Entre los proyectos impulsados mencionó uno que desarrolla compuestos biológicos para combatir bacterias resistentes a antibióticos, desarmando el biofilm que las protege, y otro que encapsula vitaminas y nutrientes en cápsulas biológicas naturales para mejorar su absorción en el organismo.

Pese al contexto económico y político mundial, destacó el clima que se vivió durante el foro. “La inversión global es más difícil, pero en el evento se siente entusiasmo. Hay energía y ganas de invertir en startups”. Y sintetizó: “Estas startups no son pymes tradicionales: nacen para transformar industrias y mejorar la vida de las personas”.

GridX: Demo Day, proximo evento

El 17 de octubre, a las 16:30, en el Parque de Innovación (Buenos Aires) GridX realizará su Demo Day 2025, un evento que presentará a 12 startups científicas del nuevo batch (lote o cohorte) del programa.

Científicos y emprendedores de distintos países mostrarán cómo están transformando industrias a partir de la biotecnología, la salud, los alimentos y la sustentabilidad.

La jornada incluirá un panel con invitados especiales y un espacio de networking (crear redes) para conectar a inversores, investigadores y referentes del ecosistema de innovación científica. Es gratuito y con registro previo en luma.com/izlazyuj.

