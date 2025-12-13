Ciencia y belleza: la imagen de un argentino encabezó el Concurso de Fotografía de Royal Society 2025

La Royal Society distinguió una fotografía de un científico argentino en su Concurso de Fotografía 2025, una competencia internacional que celebra el cruce entre ciencia, tecnología y estética. La imagen ganadora absoluta revela una sorprendente ingeniería natural a escala microscópica y volvió a demostrar que el conocimiento científico también puede conmover desde lo visual.

La Royal Society premió una foto de un investigador del Conicet

La edición 2025 del certamen reunió escenas tan diversas como renacuajos flotando en una masa gelatinosa en Madagascar o registros de la superficie del Sol captados en luz hidrógeno alfa. Sin embargo, la obra que se impuso por sobre todas fue la más mínima a simple vista: un hilo casi imperceptible, elástico y complejo, que esconde una sofisticación extraordinaria.

La fotografía fue realizada por Martín Ramírez, investigador argentino del Conicet, el principal organismo de promoción científica del país. Titulada Mesmerizing spider threads (“Hilos de araña hipnóticos”), la imagen muestra la seda de la araña australiana Asianopis subrufa, conocida como araña lanzadora de redes.

Este arácnido desafía el modelo clásico de las arañas tejedoras. En lugar de construir una trampa fija, sostiene una red pegajosa especializada entre sus cuatro patas delanteras y la arroja con extrema precisión sobre su presa. Esa estrategia de caza activa exige una seda con propiedades excepcionales de resistencia y elasticidad.

La imagen capturada por Ramírez muestra dos hilos de seda con una estructura única: un núcleo elastomérico recubierto por una vaina de fibras más duras y de distintos tamaños. Esta combinación permite que el material sea simultáneamente fuerte y altamente extensible. Las fibras en bucle, dispuestas en haces serpenteantes, generan un patrón visual hipnótico que varía desde enrollamientos de gran escala hasta otros mucho más finos y complejos.

Según se informó en un comunicado, la fotografía cubre un ancho de apenas 50 micras y fue obtenida mediante un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo Zeiss GeminiSEM 360, en condiciones de alto vacío y tras un recubrimiento de oro-paladio. Según detalló el autor, solo se aplicaron ajustes mínimos de curvas y recorte con Adobe Photoshop, preservando la fidelidad científica de la imagen.

El reconocimiento de la Royal Society no solo destaca el talento individual del investigador argentino, sino que también pone en primer plano el valor de la ciencia como una fuente inagotable de belleza, capaz de revelar mundos invisibles donde la naturaleza despliega soluciones tan elegantes como sorprendentes.