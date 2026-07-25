“Representante de Trump”: The Guardian cuestionó el rol de Milei tras su viaje a Brasil

El Presidente Javier Milei junto al Gobernador del Estado de San Paulo, Tarcísio de Freitas.

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la escena internacional tras su viaje a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. El diario británico The Guardian cuestionó la estrategia del mandatario argentino y lo describió como un dirigente que busca consolidarse como referente de la derecha en América Latina.

En un artículo firmado por su corresponsal en América Latina, Tiago Rogero, el medio analizó las recientes giras internacionales de Milei y su intención de mostrarse junto a referentes de la derecha regional.

Según The Guardian, el Gobierno argentino justifica estos viajes como parte de una política de apertura internacional y búsqueda de nuevas oportunidades comerciales. Sin embargo, el artículo sostiene que el contexto político en el que se producen las visitas también resulta relevante, debido al avance de distintos sectores de derecha y extrema derecha en la región.

En ese marco, el diario británico planteó que Milei busca mantener una relación cercana con Donald Trump y evitar perder protagonismo frente al presidente estadounidense, quien en el pasado definió al mandatario argentino como su “presidente favorito”.

El análisis también cita al sociólogo y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan Gabriel Tokatlian, quien sostuvo que distintos líderes de derecha de la región ven a Milei como una especie de “representante de Trump”.

“No quieren quedar bajo ningún liderazgo argentino. Es Milei quien lo intenta, pero no existe un entusiasmo especial por seguirlo”, afirmó el especialista.

Tokatlian también cuestionó el interés del Presidente argentino por las visitas oficiales y señaló que, según su mirada, Milei se muestra más interesado en reunirse con figuras vinculadas al mundo de las grandes empresas tecnológicas y de la extrema derecha que en avanzar en negociaciones comerciales concretas.

La nota de The Guardian también repasó el viaje de Milei a Brasil, donde participó de la presentación de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y se reunió con el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, y el intendente de la capital paulista, Ricardo Nunes.

El Presidente argentino busca profundizar su presencia internacional con una agenda que incluye nuevas visitas a países de la región. Entre sus próximos compromisos figura su participación en las asunciones presidenciales de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia.

Sin embargo, el medio británico también puso el foco en la situación interna de la Argentina y en los desafíos que Milei enfrenta de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Ariel Goldstein, sostuvo que el camino hacia una eventual reelección “dista mucho de estar despejado”. Según el especialista, aunque la inflación disminuyó, también cayó el poder adquisitivo, mientras que aumentaron el desempleo y la informalidad laboral.

Además, Goldstein señaló que el Gobierno se vio afectado por distintos escándalos de corrupción, un factor que podría impactar en el escenario político de cara a los próximos comicios.

Con información de N.A